انت الان تتابع خبر الرئاسات الثلاث تعزي أمير قطر بوفاة والده الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - رئيس الجمهوريةوأكد رئيس جمهورية العراق، نزار ئاميدي، في برقيته، مشاركة العراق حكومةً وشعباً لدولة قطر الشقيقة أحزانها، معبراً عن خالص التعازي والمواساة، قائلاً: "تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة والدكم، وبهذا المصاب المؤلم أتقدم باسمي شخصياً وباسم جمهورية العراق بأحر التعازي وصادق المواساة لكم وللأسرة الكريمة وللشعب القطري الشقيق".رئيس مجلس الوزراءمن جانبه، بعث رئيس مجلس الوزراء، السيد علي فالح الزيدي، رسالة تعزية أعرب فيها عن خالص تعازيه لدولة قطر الشقيقة، حكومة وشعباً، بهذا الفقد الأليم. وأكد في برقيته دعواته الصادقة بأن "يتغمد الله الفقيد بواسع رحمته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان".

رئيس مجلس النواب

كما تقدم رئيس مجلس النواب، هيبت الحلبوسي، بخالص التعازي والمواساة، معرباً عن تعاطفه الكامل مع سمو الأمير والشعب القطري الشقيق. وذكر الحلبوسي في نص التعزية: "نسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه جميل الصبر والسلوان".

هذا وقد اختتمت الرئاسات الثلاث برقياتها بعبارة الاسترجاع: "إنا لله وإنا إليه راجعون".