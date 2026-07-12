انت الان تتابع خبر المتحدث باسم الحكومة: الزيدي يتوجه غداً إلى واشنطن في زيارة رسمية والان مع التفاصيل





كما بيّن أن الزيارة إلى الولايات المتحدة تأتي تجسيداً للمنهاج الوزاري للحكومة من أجل توطيد العلاقة مع واشنطن، لافتاً إلى أن مباحثات الزيارة ستركز على ملفات مهمة، أبرزها تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية. بغداد - ياسين صفوان - وأكد العبودي مؤتمر صحفي حضره مراسل السومرية، أن هذه الزيارة تأتي "تجسيداً لتطوير العلاقات الخارجية المتوازنة التي تقوم على المصالح المشتركة"، مشدداً على أن التوقيت الحالي يمنح الزيارة "أهمية كبيرة"، لا سيما في ظل الظروف الإقليمية الدقيقة التي تشهدها المنطقة.كما بيّن أن الزيارة إلى الولايات المتحدة تأتي تجسيداً للمنهاج الوزاري للحكومة من أجل توطيد العلاقة مع واشنطن، لافتاً إلى أن مباحثات الزيارة ستركز على ملفات مهمة، أبرزها تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية. وكشف المتحدث باسم الحكومة، عن أجندة اقتصادية مكثفة، تتضمن توقيع مذكرات تفاهم استراتيجية، يتركز أبرزها في قطاعي النفط والغاز، موضحاً أن الزيارة تهدف إلى إدخال الشركات الأميركية المتخصصة للعمل في العراق، ورفع مستوى الطاقة الإنتاجية للقطاع النفطي العراقي، تهدف لتقليل الاعتماد على "مضيق هرمز" كمنفذ وحيد، كخطوة استراتيجية لتعزيز أمن الطاقة العراقي.