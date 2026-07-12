انت الان تتابع خبر الزيدي: نعمل على نزع السلاح وتعزيز سيادة القانون ونسعى لشراكة اقتصادية أعمق مع واشنطن والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الزيدي في مقال لصحيفة واشنطن بوست، إن "أولويتي هي بناء دولة يفخر بها جميع العراقيين وقيادة حكومة ملتزمة بضمان احتكار الدولة الشرعي لاستخدام القوة"، مبيناً أن "العراق أمام مرحلة مفصلية لتحقيق الإصلاح الوطني وتطلعات جميع فئات المجتمع".وأضاف أن "حكومته أحرزت خلال أقل من 60 يوماً تقدماً في نزع سلاح عدد كبير من الجماعات المسلحة"، لافتاً إلى أنه "وعد الشعب العراقي بأن يكون 30 أيلول موعداً لبدء مرحلة جديدة من العلاقات مع الولايات المتحدة".

وأوضح أن "انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق يمثل انطلاقة لمرحلة جديدة من الشراكة مع أمريكا"، معرباً عن تطلعه إلى "تعميق هذه الشراكة بصورة حقيقية".

وأشار إلى أن "المناقشات مع واشنطن ستركز على الاستثمار وتطوير البنية التحتية وقطاع الطاقة"، مؤكداً رغبة العراق في "مشاركة الشركات الأمريكية في تطوير قطاعات البنية التحتية والطاقة والصناعة والتكنولوجيا".

وتابع الزيدي: "في لقائي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سأعرض سبلاً عملية لتحقيق علاقة تنتقل من مرحلة إدارة الأزمات إلى خلق الفرص"، مؤكداً أن "العراق يمد يده لأصدقائه ويختار طريق التنمية لا الاصطفافات".