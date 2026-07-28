انت الان تتابع خبر رئيس الوزراء يتوجه إلى تركيا في زيارة رسمية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي توجه، اليوم الثلاثاء، الى أنقرة في زيارة رسمية إلى الجمهورية التركية على رأس وفد حكومي رفيع".

وأضاف ان "الزيدي سيلتقي بالرئيس التركي رجب طيب اردوغان وعددا من كبار المسؤولين الاتراك، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، ولاسيما في مجالات الاقتصاد والمياه والأمن والاستثمار، إلى جانب مناقشة الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بالمنطقة".

وتابع ان "الزيارة ستشهد مناقشة آليات تنفيذ الاتفاقات ومذكرات التفاهم الثنائية، ومتابعة مشاريع البنى التحتية المشتركة وتطويرها، وبما يخدم مصالح البلدين الجارين".

