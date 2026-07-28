العزم ووفد المجمع الفقهي العراقي يبحثان دعم الاعتدال وترسيخ قيم التعايش والتفاهم

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للهيئة، انها "استقبلت اليوم، وفد المجمع الفقهي العراقي برئاسة الشيخ عبد الكريم الخزرجي، في مقر التحالف بالعاصمة بغداد، لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك".وجرى خلال اللقاء "تبادل وجهات النظر بشأن الموضوعات المرتبطة بالشأن الديني والوطني، والتأكيد على أهمية تعزيز التواصل بين المؤسسات الوطنية والمرجعيات العلمية، بما يسهم في دعم الاعتدال وترسيخ قيم التعايش والتفاهم بين أبناء المجتمع".

كما تناول اللقاء "عدداً من الملفات المتعلقة بالمؤسسات الدينية، مع التأكيد على أهمية احترام المرجعيات الشرعية، والحفاظ على استقلال المؤسسات الدينية، واعتماد الحوار والتنسيق في معالجة القضايا التي تحظى باهتمام الرأي العام".

