انت الان تتابع خبر الديمقراطي الكردستاني: لواء في الحشد بسهل نينوى يرسل المسيرات والكاتيوشا لقصف كردستان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال القيادي في الحزب عبد السلام برواري لـ الخليج 365، ان "بعض المسيرات التي تقصف إقليم كردستان تاتي من ايران رغم ان العلاقات الجيدة بين الإقليم وايران"، مبينا ان "القسم الاخر من المسيرات تاتي من منطقة سهل نينوى، حيث تكررت هذه الحالة منذ 8 سنوات".

وأضاف "إقليم كردستان سلم القوات الأمنية صورا واضحة للمركبات التي تحمل منصات اطلاق المسيرات والكاتيوشا وتم التحقيق في ذلك"، مشيرا الى ان "هذه العربات تاتي من سهل نينوى ومن قبل لواء خاص مرتبط بالحشد الشعبي وتم تقديم اثباتات ان الصواريخ والمسيرات تنطلق من المنطقة المسؤول عليها هذا اللواء".

وذكر ان "ما تقوم به بعض الفصائل هو خارج عن القانون وهي نفسها التي تقصف الخليج والاقليم"، موضحا ان "اعمال هذه الفصائل تهدف للبحث عن فرصة اثبات لجماهيرهم انهم موجودون".

واكد ان "المعارضة الايرانية في إقليم كردستان موجودة منذ سنوات ملتزمة ولم تقدم على قصف او استهداف أي موقع إيراني".