انت الان تتابع خبر السوداني يدين الاعتداءات على مقرات الحشد ويحذر من تبعات انتهاك السيادة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأكد السوداني في بيان، أن توقيت هذه الهجمات يثير الكثير من علامات الاستفهام، لا سيما أنها جاءت بالتزامن مع تحركات الحكومة العراقية وتشكيلها لجان تحقيق رسمية للنظر في المزاعم المتعلقة بانطلاق طائرات مسيّرة من الأراضي العراقية، الأمر الذي يعكس حرص الدولة والتزامها بمعالجة الملفات عبر الأطر القانونية والمؤسساتية بعيداً عن التصعيد العسكري.



وشدد على أن العراق يحتفظ بكامل حقوقه المشروعة التي كفلها القانون الدولي، وخصوصاً المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، في الدفاع عن أمنه وسيادته وسلامة شعبه، مؤكداً أن المساس باستقرار البلاد أمر مرفوض ولا يمكن السكوت عنه.