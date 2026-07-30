انت الان تتابع خبر السيد الصدر: افعال المليشيات وعدم حصر السلاح يتسبب باستشهاد المجاهدين وكبارهم يتنعمون بالراحة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السيد الصدر في تدوينة على منصة (X) وتلقتها الخليج 365، إن "أفعال المليشيات الوقحة وعدم حصر السلاح بيد الدولة كان وما زال يتسبب باستشهاد المجاهدين في الحشد الشعبي والقوات الأمنية بلا وجهة حق.".

واضاف "خلال ذلك يتنعم كبارهم بالأمن والراحة والتجارة.. فكفاكم تصرفات فردية وغير عقلانية".

واختتم تدوينته بالقول "الرحمة والرضوان لشهدائنا والصبر والسلوان لعوائلهم الكريمة... ولا عزاء لمن كانت تصرفاته سببا بفقدانهم"، سائلا الله أن "يحمي العراق من كل سوء ومن أفعال السوء".