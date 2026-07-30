انت الان تتابع خبر تعليق زيارة الزيدي إلى السعودية بعد الاعتداءات الأخيرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال العبودي وفق التلفزيون الرسمي، "تعليق زيارة رئيس الوزراء إلى السعودية بعد الاعتداءات الأخيرة"، مضيفا "الحكومة تؤمن بالشراكة وحسن الجوار مع جميع الدول".وأضاف أن "الحكومة لم تنجر لأي صراعات في المنطقة"، مشيرا الى أن "القصف على 7 محافظات عراقية نتج عنه أكثر من 18 شهيداً و20 جريحاً من الحشد الشعبي".

ولفت العبودي الى أن "العراق في قلب جغرافية الحرب ويعتمد على التوازن في سياساته الخارجية"، مضيفا "الحكومة العراقية خاطبت السعودية لتقديم الأدلة حول ادعاءات الهجمات".