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الأعرجي يدعو إلى "ورقة عمل" وطنية لعبور الأزمة: العراق في أخطر مراحله

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الأعرجي يدعو إلى "ورقة عمل" وطنية لعبور الأزمة: العراق في أخطر مراحله

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بغداد - ياسين صفوان - وقال السيد الأعرجي، في تصريح صحفي، تابعته الخليج 365، ان "معظم المخاطر التي تواجه البلاد ناشئة عن التعقيدات الدولية والإقليمية، وفي مقدمتها المواجهة الأمريكية–الإيرانية، مشدداً على مسارين أساسيين: تصفير الخلافات مع دول الجوار وبناء علاقات متوازنة تخدم مصلحة العراق، وإبقاء البلاد خارج الحرب".


دعا الاعرجي، ان " ضرورة الإسراع في إيجاد منافذ جديدة لتصدير النفط، ربطاً هذا بتحسين العلاقات مع دول الجوار، مذكّراً بأن صادرات النفط تمثّل المورد الأساسي لتمويل الموازنة العامة".
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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