انت الان تتابع خبر تحالف العزم في ذكرى الإبادة الإيزيدية: حماية المكونات وتعزيز التماسك أركان لبناء العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للتحالف ورد لـ الخليج 365 في الذكرى السنوية للمأساة (3 آب 2026)، أن "حماية جميع مكونات الشعب العراقي، واحترام تنوعه الديني والقومي والاجتماعي، تمثل مسؤولية وطنية مشتركة"، مشدداً على أن "تعزيز التماسك المجتمعي وسيادة القانون يشكلان الأساس الحقيقي لبناء دولة مستقرة ينعم فيها الجميع بالأمن والعدالة والمساواة".



وأضاف البيان أن "التحالف يجدد دعمه الكامل لكافة الجهود الرامية إلى إنصاف المتضررين، ومعالجة الآثار الإنسانية الناتجة عن تلك الأحداث"، معرباً عن حرصه على "تهيئة بيئة وطنية تقوم على التعايش السلمي واحترام الحقوق، بما يحفظ أمن العراق واستقراره ويصون كرامة جميع أبنائه".

