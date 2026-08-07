انت الان تتابع خبر وفد من الإطار التنسيقي يصل طهران لبحث ملف حصر السلاح والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المصادر لقناة "العربية" وتابعته الخليج 365، إن زيارة الوفد تأتي في إطار مناقشة التطورات السياسية والأمنية، وسبل التعامل مع ملف تنظيم السلاح وحصره بيد الدولة.ولم تذكر المصادر تفاصيل إضافية بشأن أعضاء الوفد أو طبيعة اللقاءات المقرر عقدها في طهران.

وكانت قد أكدت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الجمعة، أن الحكومة ماضية في حصر السلاح بيد الدولة من دون رجعة.