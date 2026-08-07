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وفد من الإطار التنسيقي يصل طهران لبحث ملف حصر السلاح

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وفد من الإطار التنسيقي يصل طهران لبحث ملف حصر السلاح

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت المصادر لقناة "العربية" وتابعته الخليج 365، إن زيارة الوفد تأتي في إطار مناقشة التطورات السياسية والأمنية، وسبل التعامل مع ملف تنظيم السلاح وحصره بيد الدولة.

ولم تذكر المصادر تفاصيل إضافية بشأن أعضاء الوفد أو طبيعة اللقاءات المقرر عقدها في طهران.

وكانت قد أكدت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الجمعة، أن الحكومة ماضية في حصر السلاح بيد الدولة من دون رجعة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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