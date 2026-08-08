انت الان تتابع خبر الأعرجي للسومرية: لا يمكن للعراق مواجهة الظروف دون استكمال الوزارات الأمنية والسيادية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الأعرجي، في حديث خاص لـ"الخليج 365"، إنه "إلى الآن توجد مشاكل في قضية إكمال الكابينة الوزارية، ونحن في كتلة الإعمار والتنمية داعمون لرئيس الوزراء للإسراع بهذه الخطوة".وأضاف: "نحن من الذين يمنحون رئيس الوزراء المدة الزمنية الكافية لغرض اختيار الوزراء، خصوصاً للوزارات الأمنية والسيادية".

وتابع: "من غير المعقول أن يمر العراق في هذه الظروف الأمنية، ومنها ما يحصل في الإقليم، دون وجود وزراء للوزارات الأمنية والسيادية".