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الأعرجي للسومرية: لا يمكن للعراق مواجهة الظروف دون استكمال الوزارات الأمنية والسيادية

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الأعرجي للسومرية: لا يمكن للعراق مواجهة الظروف دون استكمال الوزارات الأمنية والسيادية

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بغداد - ياسين صفوان - وقال الأعرجي، في حديث خاص لـ"الخليج 365"، إنه "إلى الآن توجد مشاكل في قضية إكمال الكابينة الوزارية، ونحن في كتلة الإعمار والتنمية داعمون لرئيس الوزراء للإسراع بهذه الخطوة".

وأضاف: "نحن من الذين يمنحون رئيس الوزراء المدة الزمنية الكافية لغرض اختيار الوزراء، خصوصاً للوزارات الأمنية والسيادية".

وتابع: "من غير المعقول أن يمر العراق في هذه الظروف الأمنية، ومنها ما يحصل في الإقليم، دون وجود وزراء للوزارات الأمنية والسيادية".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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