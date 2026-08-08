انت الان تتابع خبر وزير الموارد للسومرية: التلوث في نهري دجلة والفرات عالي جداً ويتطلب وقفة حقيقية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال التميمي، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إنه "تم عقد ندوة اليوم تناولت موضوع التلوث بين نهري دجلة والفرات، بحضور البرلمانيين والوزراء المعنيين والوكالات المختصة".

وأضاف: "ندعم تفعيل موضوع التلوث الحاصل في نهري دجلة والفرات إعلامياً، لأنه موضوع مهم، ونسبة التلوث العالية الموجودة تحتاج إلى وقفة من الجميع حتى نعالج هذا الموضوع".

وأكمل: "ارتفاع نسب التلوث في نهري دجلة والفرات يتطلب تضافر الجهود والوقوف بشكل جاد لمعالجة هذه المشكلة".