انت الان تتابع خبر برلماني يكشف سبب التوجه لتجميد عمل مجالس المحافظات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال البلداوي في حديث لـ الخليج 365، إن "هنالك حملة لجمع تواقيع لتجميد عمل مجالس المحافظات نتيجة الارهاصات والمشكلات التي تجري داخلها وتعطيل عمل المجالس وعدم تنفيذ قراراتها".وأضاف أن "البرلمان يريد تعديل مسار عمل هذه المجالس، وقد استضاف محافظين ورؤساء مجالس المحافظات، ونعكف على إقرار قانون مجالس المحافظات الجديد ووضع رؤية صحيحة لعمل هذه المجالس لتكون قادرة على أداء وظيفتها الرقابية والتشريعية".

وأشار إلى أن "هنالك رأياً داخل البرلمان بتجميد عمل هذه المجالس لحين إجراء الانتخابات، ورأياً آخر يقول إن تستمر هذه المجالس وتُدمج مع مجالس النواب، لكن يجمد عملها مع انتهاء دورتها النيابية".

وأكد البلداوي أن "الهدف هو تصحيح مسار مجالس المحافظات وضمان قيامها بمهامها بالشكل الصحيح".