اليابان | زيادة نسبة الالتحاق بالمدارس الإعدادية الخاصة في طوكيو

التعليم الياباني 01/02/2024

بينما يستمر معظم طلاب طوكيو في التعليم العام حتى المرحلة الإعدادية، هناك زيادة ملحوظة في عدد الذين ينتقلون من التعليم العام إلى الخاص بعد الانتهاء من المرحلة الابتدائية. حيث يتجه بعض الطلاب نحو التعليم الخاص بناءً على اعتبارات تعليمية خاصة، مثل البرامج الأكاديمية المحسنة أو الاهتمامات الفنية أو الرياضية.

وفقًا لتقرير حكومة طوكيو الصادر في مارس/آذار 2023، بلغ إجمالي عدد الطلاب الخريجين من المدارس الابتدائية العامة في طوكيو هذا العام 98518 طالبًا. من هؤلاء، انضم 76611 طالبًا، أي ما يعادل 77.8٪، إلى مدارس إعدادية عامة في طوكيو، في حين اختار 19521 طالبًا، أي ما يعادل 19.8٪، الالتحاق بمدارس إعدادية خاصة في المنطقة. وفي إضافة إلى ذلك، قرر 443 خريجًا الانضمام إلى مدارس عامة خارج طوكيو، بينما استمر 1769 طالبًا في المدارس الإعدادية خارج العاصمة.

يشير هذا التقرير إلى أن نسبة الطلاب الذين اختاروا مدارس إعدادية عامة أو خاصة في طوكيو بلغت 20.2٪. ومن المرجح أن بعض الطلاب الذين استمروا في المدارس الإعدادية خارج طوكيو قد انضموا أيضًا إلى مدارس خاصة في محافظات مجاورة بعد اجتياز امتحانات القبول.

في طوكيو، شهدنا زيادة في عدد ونسبة خريجي المدارس الابتدائية العامة الذين اختاروا الانضمام إلى المدارس الإعدادية الخاصة خلال السنوات الأخيرة. خلال العام الدراسي 2016، انضم 15626 خريجًا من المدارس الابتدائية العامة إلى المدارس الخاصة (في مارس/ آذار 2017)، وكان ذلك يمثل 17.0٪ من إجمالي الخريجين. وفي الاستطلاع الأخير، بعد مرور 6 سنوات، ارتفع العدد بمقدار 3900 طالب، مما أدى إلى زيادة نسبتها 2.8 نقطة مئوية.

تبدو الاتجاهات واضحة في وسط طوكيو. يوضح الجدول أدناه أعلى 10 معدلات تسجيل في المدارس الخاصة بين 23 بلدية في طوكيو. تتصدر بونكيو القائمة باحتلالها بالمرتبة الأولى، حيث يظهر أن واحد من كل اثنين من الطلاب يختار الالتحاق بمدرسة إعدادية خاصة.

أعلى البلديات في طوكيو من حيث نسبة الطلاب الخريجين من المدارس الابتدائية العامة الذين يلتحقون بالمدارس الإعدادية الخاصة.

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com بناءً على بيانات مجلس التعليم في مدينة طوكيو.

من بين البلديات التي تحتل معدلات التسجيل الأعلى في المدارس الخاصة، فإن بلديات ميناتو، وتشوو وسيتاغايا تحتويان على أكبر عدد من الطلاب الذين انتقلوا إلى مدرسة إعدادية خارج طوكيو (بلغت 82 و94 و 164 طالبًا على التوالي)، مما يشير إلى نسبة أعلى حتما من الطلاب الذين يلتحقون بالمدارس الخاصة في تلك المناطق.

من بين البلديات التي تحتل أعلى معدلات التسجيل في المدارس الخاصة، يبدو أن بلديات ميناتو، تشوؤ، وسيتاغايا تتميز بتوفر أكبر عدد من الطلاب الذين انتقلوا إلى مدارس إعدادية خارج طوكيو. وفقًا للبيانات، بلغ عدد الطلاب الذين انتقلوا إلى مدارس إعدادية خارج طوكيو في ميناتو 82 طالبًا، في تشوؤ 94 طالبًا، وفي سيتاغايا 164 طالبًا على التوالي.

هذه الأرقام تُظهر نسبة أعلى بالتأكيد من الطلاب الذين يفضلون الالتحاق بالمدارس الخاصة في تلك المناطق، مما يشير إلى جاذبية قوية لتلك المدارس.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من © بيكستا)