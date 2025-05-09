- 1/3
- 2/3
- 3/3
رحلة إلى المستقبل تبدأ من هنا... استكشف أوساكا إكسبو 2025
سياحة وسفرثقافة 10/05/2025
يجسد جناح تركمانستان في معرض أوساكا إكسبو، تحت شعار ”إلهام غدٍ أفضل“، رؤية تجمع بين التراث العريق والطموح المستقبلي، مستلهمًا من صحراء كاراكوم التي تغطي 70% من البلاد. يتميز الجناح بتصميم مثلث مستدير يرمز إلى الاستدامة وتدفق الحياة، مع واجهة مزودة بشاشة ضخمة تعرض مشاهد حية للتركمان يعيشون بانسجام مع الطبيعة، تتخللها خيول الأخال تكي الأصيلة تركض في الطبيعة. يقدم الجناح تجربة غامرة تمزج تقاليد آسيا الوسطى بالابتكارات الحديثة، داعيًا الزوار لاستكشاف هوية تركمانستان وإسهاماتها في مستقبل مستدام.
يمتد الجناح عبر ثلاثة طوابق، كل منها مخصص لموضوع مختلف. في الطابق الأول، يروي معرض تفاعلي قصة الماضي والحاضر والمستقبل، مع التركيز على إرث طريق الحرير وإنجازات مثل مدينة آركاداغ الذكية، التي تُعد نموذجًا للاستدامة الحضرية. يعرض الطابق الثاني الابتكارات في الطاقة المتجددة، مثل محطات الطاقة الشمسية وتقنيات الغاز الصديقة للبيئة، باستخدام الواقع الافتراضي لمحاكاة هذه المشاريع. أما الطابق الثالث فيبرز الثقافة التركمانية من خلال السجاد التركماني المسجل في اليونسكو، والملابس التقليدية، والآلات الموسيقية مثل الدوتار، مع عروض حية للرقصات الشعبية وركن لتذوق أطباق مثل البلو والشوربا.
(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية التقرير والنص: أوتشياما كينيتشي وNippon.com. مساعدة في التصوير الفوتوغرافي بواسطة كورويوا ماساكازو من (96BOX). صورة العنوان © Nippon.com)
تكنولوجيا الثقافة الثقافة التقليدية
كانت هذه تفاصيل خبر اليابان | جناح تركمانستان في أوساكا إكسبو: رؤية ملهمة لمستقبل أكثر إشراقًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نيبون وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.