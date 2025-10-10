اليابان | العزوبية المتأخرة في اليابان: رجال يواجهون شيخوخة بلا شريك وبلا سند!

مجتمع 10/10/2025

كشفت دراسة استقصائية شملت الرجال العزاب في اليابان ممن تجاوزوا سن الخمسين، أن الصحة تتصدر اهتماماتهم، متفوقة على أي جوانب أخرى من حياتهم، ما يعكس الأولويات الجديدة التي يضعها العمر والخبرة في مقدمة اهتماماتهم اليومية.

مخاوف متزايدة

تتزايد مخاوف اليابانيين غير المتزوجين من كبار السن بشأن مستقبلهم. ففي استطلاع وطني أجرته شركة التسويق اليابانية G-plan في أغسطس/ آب، شمل 1763 رجلًا غير متزوج – بمن فيهم الأرامل والمطلقون – ممن تبلغ أعمارهم خمسين عامًا فأكثر، أبدى نحو 70% من المشاركين، أي ما يعادل 1212 شخصًا، شعورهم بـ”قلق بالغ“ أو ”قدر من القلق“ تجاه مستقبلهم.

كان القلق الأكثر شيوعًا لدى 1197 مشاركًا هو ”الصحة“. تلاه قلق 966 مشاركًا بشأن ”صناديق التقاعد“، وقلق 693 مشاركًا بشأن ”الرعاية التمريضية“.

أعرب المشاركون عن قلقهم البالغ إزاء المشاكل الصحية التي قد تُسبب صعوبات مالية مباشرة، والتي ترتبط بدورها بمخاوفهم من عدم القدرة على تلقي العلاج الطبي أو الرعاية التمريضية. وأعربوا عن مخاوف حقيقية، مثل: ”إذا أُصبتُ بالخرف، فلن يكون هناك من يعتني بي“ و”أخشى أن أصبح طريح الفراش“.

وفيما يتعلق بصناديق التقاعد، كان القلق الأبرز هو ”عدم معرفة المبلغ الذي سأحتاجه“، حيث ذكر 587 مشاركًا هذا الأمر. وقال بعض المشاركين إنهم يمارسون نوعًا من إدارة الأصول، بما في ذلك ادخار المال والاستثمار في الأسهم، لكن 467 مشاركًا، أي أكثر من 25% من الإجمالي، ”لم يكونوا يقومون بأي شيء محدد“. في الوقت نفسه، أثارت مسألة الرعاية التمريضية مخاوف أكثر تعقيدًا، مثل ”عدم الاستعداد الكافي“، و”عدم وجود من يثقون به“، و”نقص المعرفة“.

ومن القضايا المهمة، صرّح 1008 أشخاص، أي ما يقرب من 60% من الإجمالي، بأنهم ”لا يجدون من يتحدثون إليه بصراحة ويحصلون على المشورة بشأن مشاكلهم“. ويلقي هذا الضوء على المخاطر الكبيرة التي تواجهها هذه الفئة من المجتمع بسبب العزلة.

مصادر البيانات

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان من © بيكستا)