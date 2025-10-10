اليابان | هياكونين إيشو: أشهر مختارات الشعر في اليابان

لقطات من روح اليابان: الثقافة اليابانية في صورة

تعتبر مختارات هياكونين إيشو مجموعة الشعر الكلاسيكي الأشهر في اليابان، وتحتوي على لعبة بطاقات خاصة بها.

أكمام مبللة بالندى

”هياكونين إيشو“ هي أشهر مختارات الشعر الكلاسيكي التي أنتجتها اليابان على مر القرون. تضم المجموعة، التي يُترجم عنوانها تقريبًا إلى ”قصيدة واحدة لكل شاعر من مئة شاعر“، مئة قصيدة واكا مرتبة ترتيبًا زمنيًا تقريبيًا، كُتبت من القرن السابع إلى القرن الثالث عشر. جمعها الأرستقراطي فوجيوارا نو تيكا، ورسخت مكانتها في قلب التراث الشعري الياباني.

القصيدة الأولى للإمبراطور تينجي، لكنها كُتبت من منظور مزارع - يُقال إنه استلهم كتابتها من ملاحظة مصاعب عامة الناس.

”أكي نو تا نو“ / ”كاريهو نو إيو نو“ / ”توما أو أرامي“ / ”واغا كورومودي وا“ / ”تسويو ني نوريتسوتسو“ القش الخشن

لكوخ حصاد

حقل أرز الخريف.

أكمامي مبللة بالندى.

ترسخت شعبية المختارات في الثقافة اليابانية بفضل استخدامها في لعبة تُعرف باسم ”كاروتا“. في هذه اللعبة، يتسابق لاعبان لالتقاط بطاقات تحتوي على النصف الثاني من القصائد، والتي تتطابق مع العبارات الافتتاحية للأبيات التي يقرأها الراوي بصوت عالٍ. ابتُكرت هذه اللعبة في فترة إيدو (1603-1868) ولا تزال تُمارس حتى اليوم.

