اليابان | كاميشيباي... المسرح الورقي الذي أسَر قلوب اليابانيين لقرن كامل

كاميشيباي هو شكل تقليدي من سرد القصص يعتمد على عرض لوحات ورقية مرسومة تتتابع داخل مسرح خشبي صغير، بينما يضفي الراوي بصوته وإيقاعه طابعًا دراميًا يشدّ انتباه الجمهور. وقد ازدهر هذا الفن في شوارع اليابان خلال النصف الأول من القرن العشرين، حين كان الأطفال يتجمعون حول الحكّائين المتجولين قبل انتشار التلفزيون. وبرغم تغيّر الزمن، لا يزال كاميشيباي حاضرًا اليوم في المكتبات والمدارس والمؤسسات التعليمية، حيث يُقدَّم كوسيلة تربوية تفاعلية تحافظ على هذا الإرث الثقافي العريق وتعرّف الأجيال الجديدة إلى جمال الحكاية اليابانية.

خلق الدراما

كاميشيباي هو عرض مسرحي ورقي ياباني أدائي لسرد القصص. يعرض الراوي على الجمهور سلسلة من بطاقات الصور الكبيرة التي تروي قصة، وترويها بشكل درامي، وتمثل أصوات الشخصيات المختلفة. طريقة عرض الفنان للبطاقة التالية تُضفي تشويقًا ومفاجأة.

قبل انتشار التلفزيون في منتصف القرن العشرين، كان الكاميشيباي يُمارس كنوع من الترفيه في الشوارع، حيث كان الفنانون يكسبون المال عادةً من بيع الحلوى الرخيصة قبل كل قراءة. ولا يزال هذا العرض شائعًا حتى اليوم في المكتبات والمؤسسات التعليمية.



يستمتع أطفال ما قبل المدرسة اليوم بفن كاميشيباي. (© بيكستا)

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، صورة العنوان من © بيكستا)