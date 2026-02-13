اليابان | بعد سنوات من التراجع… أرقام الجريمة تعاود الارتفاع في اليابان عام 2024

مجتمع 13/02/2026

شهدت اليابان ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 25% في حالات الاحتيال المُبلّغ عنها خلال عام 2024، في استمرارٍ لاتجاه تصاعدي أدى إلى زيادة العدد الإجمالي للجرائم المبلّغ عنها للعام الثالث على التوالي.

نشرت وزارة العدل اليابانية الورقة البيضاء للجريمة لعام 2025، وأظهرت أن عدد الجرائم المبلغ عنها في عام 2024 ارتفع بأكثر من 30,000 حالة ليصل إلى 737,679 حالة، مسجلاً الارتفاع السنوي الثالث على التوالي. وشكّلت السرقات ما يقرب من 70% من إجمالي الجرائم، بواقع 501,507 حالة.

كان هناك ارتفاع ملحوظ في عدد الحالات المبلغ عنها من الاحتيال، حيث زاد العدد بمقدار 11,313 حالة أو 25% ليصل إلى 57,324 حالة في عام 2024. ومن بين هذه الحالات، كانت 21,043 حالة تندرج تحت فئة الاحتيال المتخصص (tokuryū). وترى الوزارة أن هذا الارتفاع يرجع إلى زيادة نشاط جماعات الجريمة المنظمة المعروفة باسم ”توكوريو“ (tokuryū).

كما سُجّلت 3936 حالة من الاعتداء الجنسي والاعتداء الفاضح، بزيادة قدرها 45%. ويُعتقد أن إصلاحات التشريعات التي أُجريت في عام 2023 قد ساهمت في توضيح تعريفات هذه الجرائم، مما أدى إلى زيادة عدد البلاغات.

ارتفع عدد جرائم القتل بمقدار 58 حالة مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 970 حالة، بينما ارتفع عدد جرائم السطو بمقدار 9 حالات ليصل إلى 1370 حالة.

أرقام قياسية في الجرائم الإلكترونية وجرائم المطاردة

ارتفع عدد الموقوفين بتهم جنائية بمقدار 17,723 شخصًا ليصل إلى 287,273 شخصًا، مسجلاً الارتفاع السنوي الثاني على التوالي. وشمل ذلك 13,164 توقيفًا بتهم الجرائم الإلكترونية، و2,649 توقيفًا بتهم إساءة معاملة الأطفال، و1,341 توقيفًا بتهم المطاردة (ستوكينغ)، وكلها أرقام قياسية جديدة. وارتفعت نسبة الكشف (معدل الاعتقال) بمقدار 0.6 نقطة مئوية لتصل إلى 38.9%.

من إجمالي 191,826 شخصًا تم توقيفهم، كان 103,129 منهم مرتكبين لأول مرة، و88,697 منهم معاودين للجريمة. وانخفض معدل إعادة الإجرام (المعاودة) بمقدار 0.7 نقطة ليصل إلى 46.2%، مسجلاً انخفاضًا للسنة الرابعة على التوالي بعد فترة طويلة من الارتفاعات المتتالية.

كان عدد القاصرين (من سن 14 إلى 19 عامًا) الذين تم توقيفهم بتهم جنائية يسجل انخفاضًا منذ عام 2004، لكنه بدأ يرتفع مجددًا منذ عام 2022، ليصل إلى 26,206 في عام 2023 و29,675 في عام 2024، مسجلاً الارتفاع الثالث على التوالي.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي: محققون يفحصون موقعًا في توكوروزاوا بمحافظة سايتاما في 10 يونيو/ حزيران 2025، في إطار التحقيق في مقتل امرأة عُثر عليها داخل برميل معدني في يوشيكاوا بالمحافظة نفسها. © جيجي برس)