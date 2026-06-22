اليابان | من الحِدّة إلى الحلاوة الرقيقة.. اكتشف أسرار نكهات البصل الأخضر الياباني المتنوعة

رحلة عبر نكهات اليابان: استكشف كنوز المطبخ الياباني الأصيل!

المطبخ الياباني 22/06/2026

يلعب البصل الأخضر الياباني أدوارًا متنوعة في المطبخ الياباني، سواء كعنصر داعم يضفي لمسة من اللون والنكهة، أو كمكوّن أساسي في الأطباق المطهوة والمشوية، حيث يبرز بطعمه الحلو والعطري في مجموعة واسعة من الوصفات.

كإضافة منكهة

يُعدّ البصل الأخضر الياباني النيّئ المفروم من الإضافات المنكّهة الأساسية في المطبخ الياباني، ويُستخدم كثيرًا كطبقة علوية لأطباق الأودون والسوبا. ويختلف اللون الشائع استخدامه بحسب المنطقة، إذ يُفضَّل البصل الأخضر الياباني الأبيض في كانتو، بينما يسود البصل الأخضر الياباني الأخضر في كانساي.



السوبا بطريقة كانتو (على اليسار) والسوبا بطريقة كانساي (© بيكستا)

نيغيما نابي

في هذا الطبق الساخن، تشير كلمة ما إلى ماغورو (التونة). وخلال أواخر عصر إيدو (1603–1868)، أصبح تناول ماغورو شائعًا في اليابان، إلا أن غياب وسائل التبريد آنذاك دفع الناس إلى حفظ السمك عبر نقعه في شويو (صلصة الصويا). غير أن الجزء الدهني من التونة، المعروف باسم تورو، لم يكن مناسبًا للتتبيل، إذ كان يفسد بسرعة، ولذلك اعتُبر عديم الفائدة تقريبًا ولم يُستخدم سوى كسماد. لكن هذا الوضع تغيّر عندما اكتشف الناس أن طهيه على نار هادئة مع البصل الأخضر الياباني يمنحه مذاقًا شهيًا للغاية، فلم يعد هناك داعٍ للتخلص منه هدرًا.



البصل الأخضر اليابانيما نابى التونة والكراث الساخن (© بيكستا)

البصل الأخضر الياباني

يعد هذا الطبق خيارًا كلاسيكيًا من أطباق ياكيتوري. تُشكَّل الأسياخ بالتناوب بين قطع فخذ الدجاج وقطع من البصل الأخضر الياباني، مما يدفع البعض إلى الاعتقاد خطأً بأن ”ما“ تشير إلى البصل الأخضر الياباني الموجود ”بين“ قطع الدجاج. غير أن الاسم الأصلي للطبق هو البصل الأخضر الياباني ما-كوشي، أي أسياخ البصل الأخضر الياباني وماغورو. وقد استوحى هذا الطبق فكرته من التوليفة الشهيرة بين تورو (التونة الدهنية) والبصل الأخضر الياباني في طبق البصل الأخضر الياباني ما نابى، ولكن عندما أصبح تورو من الأطعمة الفاخرة مرتفعة الثمن، استُبدل بلحم الدجاج الأرخص ثمنًا والأكثر توافرًا.



أسياخ البصل الأخضر اليابانيما، المفضلة لدى ياكيتوري (© بيكستا)

كامو نانبان وكامو نابى

يتناغم كامو (البط) بصورة رائعة مع البصل الأخضر الياباني، كما أن تحمير البصل الأخضر الياباني في المقلاة يمنح هذا الطبق رائحة أعمق ونكهة أكثر غنى، مما يجعله أشهى بكثير. ونظرًا إلى أن صيد البط كان سهلًا نسبيًا، ظهرت عبارة إي كامو (أي ”بطة جيدة“) للدلالة على شخص يسهل خداعه أو استغلاله، أي ما يشبه بالإنجليزية تعبير ”البطة السهلة“. لكن عند إضافة البصل الأخضر الياباني، كما في المثل كامو غا البصل الأخضر الياباني أو شوتّه كورو (بطة تأتي وهي تحمل البصل الأخضر الياباني معها)، يتغير المعنى إلى دلالة أكثر إيجابية تشير إلى حظ مضاعف أو مكسب غير متوقع يفوق التوقعات.



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البصل الأخضر الياباني تشاشو رامن

في هذا الطبق، لا يقتصر دور البصل الأخضر الياباني على كونه زينة جانبية، بل يُمنح مكانةً أساسية بوصفه أحد المكونات الرئيسية. فهو يؤدي دورًا مهمًا في موازنة دسم لحم تشاشو الغني وإنعاش المذاق، إلى جانب إضافة قوام مقرمش ومحبب إلى الطبق.



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البصل الأخضر الياباني تورو

يُضاف هذا المزيج من تورو المفروم والبصل الأخضر الياباني المقطع إلى لفائف السوشي مثل نوريماكي وغونكانماكي. ويُعد من الخيارات المحببة لدى الكثيرين، حتى بين الأطفال، في مطاعم السوشي الدوّار (كايتن-زوشي).



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البصل الأخضر الياباني ياكي

يعتقد سكان منطقة كانتو أن الملفوف مكون أساسي في أوكونوميياكي. لكن في منطقتي كانساي وتشوغوكو، يحظى البصل الأخضر الياباني ياكي بشعبية كبيرة أيضاً، حيث يُستبدل الملفوف بكميات وفيرة من البصل الأخضر الياباني الأخضر المفروم.



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مصادر المعلومات

(النص الأصلي نُشرت باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: طبق كامو نابى الساخن، حيث يمتزج الكامو [البط] والبصل الأخضر الياباني بشكل جيد (© PhotoAC)