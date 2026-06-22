اليابان | لماذا تتضاعف عمليات الاحتيال التي تنتحل صفة الشرطة في اليابان؟

مجتمع 22/06/2026

ارتفعت الخسائر المالية الناجمة عن عمليات الاحتيال المتخصص في اليابان إلى 140 مليار ين خلال عام 2025، فيما تضاعف عدد القضايا المرتبطة بانتحال صفة ضباط الشرطة، ما يعكس تصاعدًا مقلقًا في أساليب الاحتيال التي تستهدف الضحايا عبر استغلال الثقة والخوف.

تضاعفت الخسائر المالية الناجمة عن الاحتيال المتخصص في اليابان تقريبًا عام 2025، حيث ارتفعت بمقدار 70.4 مليار ين، أي بنسبة 98%، لتصل إلى 142.3 مليار ين، وفقًا لإحصاءات وكالة الشرطة الوطنية. وهذا هو أعلى رقم إجمالي مُسجّل حتى الآن. وارتفع عدد الحالات المُبلّغ عنها بمقدار 6,789 حالة (32.3%) ليصل إلى 27,832 حالة.

وبلغت الخسائر اليومية الناجمة عن الاحتيال المتخصص 390 مليون ين، بينما زاد متوسط ​​المبلغ الذي حصل عليه المحتالون في كل حالة بمقدار 1.7 مليون ين ليصل إلى 5.2 مليون ين.

وسُجّلت 14,273 حالة احتيال شملت أشخاصًا تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر. وباستثناء حالات الخسائر المالية للشركات، شكّل كبار السن 51.3% من إجمالي حالات الاحتيال المُبلّغ عنها، و59.2% من إجمالي الخسائر.

وتعاملت الشرطة مع 6,575 قضية (بانخفاض حالة واحدة) شملت 2,338 محتالًا (بزيادة 64 محتالًا). من بين هؤلاء، كان 1379 مجرماً (حوالي 60%) يعملون كوسطاء، وهم الأشخاص الذين يجمعون الأموال من الضحايا المستهدفين. وكان 69 منهم فقط هم الجناة الرئيسيون. وشكّل 414 عضواً ومنتسباً للعصابات المحددة 17.7% من إجمالي المقبوض عليهم.

شهدت عمليات الاحتيال من نوع «أنا هو» (أوري أوري) — حيث ينتحل المحتال شخصية قريب للضحية أو شخص موثوق في المجتمع — تضاعفًا في الحالات التي ينتحل فيها صفة ضابط شرطة لتصل إلى 11014 حالة، مع ارتفاع الخسائر المالية إلى 100.5 مليار ين. شملت الاستراتيجيات التي يستخدمها المجرمون إخبار الضحايا بأن حساباتهم البنكية تستخدم في جرائم أو أن عقود هواتف محمولة غير قانونية أُبرمت باسمهم. بقيت حالات الاحتيال بالفواتير المزيفة — حيث يُخدع الضحايا لدفع رسوم استخدام وهمية لخدمات لم يستخدموها — مستقرة عند 5706 حالات. سُجلت 3179 حالة احتيال استرداد أموال بناءً على ادعاءات بأن الضحايا سيُعاد إليهم مصاريف طبية أو أقساط تأمين.

كان الشباب أكثر عرضة لأن يكونوا ضحايا لانتحال صفة الشرطة، حيث كان أكبر مجموعة هم أولئك في الثلاثينيات (2239) يليهم أولئك في العشرينيات (1718). ومع ذلك، كانت أكبر نسبة من الخسائر من نصيب أولئك في السبعينيات بإجمالي 27.4 مليار ين، يليهم أولئك في الستينيات بـ25.6 مليار ين.

الاحتيال عبر وسائل التواصل الاجتماعي

شهد الاحتيال الاستثماري عبر وسائل التواصل الاجتماعي — الذي يستخدم فيه صور مشاهير مزيفة في إعلانات لتشجيع الاستثمار في مخططات وهمية — والاحتيال الرومانسي عبر وسائل التواصل والتطبيقات التعارفية زيادة إضافية عام 2025. ارتفع عدد الحالات بنسبة 48.2% إلى 15,168 حالة، وارتفعت الخسائر المالية بنسبة 44.2% إلى 183.4 مليار ين. تصنف الوكالة الوطنية للشرطة الاحتيال طويل الأمد عبر وسائل التواصل بشكل منفصل عن الاحتيال المتخصص.

كان متوسط الخسارة المالية لكل حالة في الاحتيال الاستثماري عبر وسائل التواصل مرتفعًا جدًا عند 12.1 مليون ين. كان معظم الضحايا من الرجال والنساء الذين تتراوح أعمارهم بين الأربعينيات والستينيات.

مصادر البيانات

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي: هواتف ذكية وأغراض أخرى تم مصادرتها من قاعدة للاحتيال المتخصص في كمبوديا، معروضة في ناغويا في أغسطس/ آب 2025)