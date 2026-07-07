اليابان | التحول إلى أوناغاتا: تاكانوسوكي ينقل فن الأداء الياباني إلى أوروبا

مع النجاح الذي حققه فيلم ”كوكوهو“ والذي جذب الانتباه العالمي إلى مسرح الكابوكي، بدأ النجم الصاعد ناكامورا تاكانوسوكي مؤخرًا أولى جولاته الأوروبية، التي أسر خلالها الجماهير ليس فقط بأدائه، بل أيضًا بعروض نادرة من خلف الكواليس لعملية التحول التي يخضع لها الممثلون الذكور من أجل أداء أدوار الإناث المعروفة باسم ”أوناغاتا“.

محورية الأوناغاتا في مسرح الكابوكي

قام ناكامورا تاكانوسوكي بجولة في باريس وروما وكولونيا من 9 إلى 23 أبريل/نيسان تحت شعار ”لقاء الكابوكي: جولة فن الأوناغاتا في أوروبا“. وعلى الرغم من أنه معروف عمومًا بأدواره الذكورية ”تاتشياكو“ (tachiyaku)، فقد كان تاكانوسوكي يأمل أن يعرّف الجماهير الدولية بنطاق أوسع من شخصيات الكابوكي من خلال تقديم رقصة الأوناغاتا.



في فبراير/شباط 2026، تحدث تاكانوسوكي في غينزا بطوكيو عن آماله بخصوص الجولة الأوروبية. (© Nippon.com)

وفي حديثه لوسائل الإعلام في طوكيو قبل الجولة، أكد على محورية الأوناغاتا في مسرح الكابوكي: ”إن الأوناغاتا عنصر أساسي في هذا الفن. عادةً ما أؤدي أدوار (تاتشياكو) الذكورية في أدواري التمثيلية، ولكنني في الرقص أؤدي أيضًا دور الأوناغاتا. وحتى عند أداء الأدوار الذكورية، فإنك تحتاج إلى فهم الحساسية الداخلية للأوناغاتا. جميع ممثلي الكابوكي، بلا استثناء، يدرسون رقص الأوناغاتا منذ الطفولة“.

ومن أجل الجولة، أدى رقصة ”فوجيموسومي“ (عذراء الوستارية)، وهي رقصة تصور المشاعر البريئة لفتاة شابة واقعة في الحب. وتتميز هذه المقطوعة، التي تُعتبر تدريبًا أساسيًا لأي راقص كابوكي، بمجموعة غنية من تقنيات الأوناغاتا الجوهرية وجوهر الرقص الياباني التقليدي. وقد أداها تاكانوسوكي لأول مرة في سن الخامسة عشرة ضمن سلسلة عروضه الخاصة ”شونوكاي“.



أقيمت جولة ”لقاء الكابوكي: جولة فن الأوناغاتا في أوروبا“ في منشآت مؤسسة اليابان في ثلاث عواصم أوروبية في أبريل/نيسان 2026. وقد ظهر الممثل على ملصق الجولة وهو يؤدي رقصة ”فوجيموسومي“ في عرض ”شونوكاي“. (© Nippon.com)

تقليد صُقِل على مدار أكثر من 400 عام

ترجع جذور الكابوكي إلى رقصة ”كابوكي أودوري“ التي ابتكرتها ”إيزومو نو أوكوني“ عام 1603. ومع تصاعد شعبيتها، حظرت الشوغونية النساء من الأداء، مُعللة ذلك بمخاوف تتعلق بالآداب العامة. فحل الرجال محل الأدوار النسائية، وعلى مدار أربعة قرون تطور فن ”الأوناغاتا“ ليصبح جمالية رفيعة المستوى ومصقولة للغاية.

صنع تاكانوسوكي لنفسه اسمًا في البداية بأسلوب ”أراغوتو“، أسلوب التمثيل الديناميكي، ولكنه يحظى بنفس القدر من الاحترام لقدرته على الرقص برشاقة. وكان والده الراحل، ناكامورا توميجورو الخامس (1929-2011)، كنزًا وطنيًا حيًا برع في أدوار ”التاتشياكو“ و”الأوناغاتا“ معًا. أما توميجورو من الجيل الأول، والذي كان نشطًا في منتصف فترة إيدو، فقد كان ممثل أوناغاتا رائدًا مشهودًا له بشكل خاص في فن الرقص شوساغوتو (shosagoto) وقد أدى الدور الرئيسي في العرض الأول لمسرحية ”Kyōganoko Musume Dōjōji“، والتي تظل واحدة من رقصات الأوناغاتا الجوهرية حتى اليوم.

كان والد توميجورو الأول هو الأوناغاتا الأسطوري ”يوشيزاوا أيامى“ (1673-1729)، الذي أرست أطروحته ”أياميغوسا“ مبادئ هذا الفن، بما في ذلك المقولة الشهيرة بأنه يجب على الأوناغاتا أن ”يعيش كامرأة حتى خارج المسرح“. وقد شكّلت أفكاره مسيرة أجيال من المؤدين.



ؤدي تاكانوسوكي تجربة أداء كاملة لدوره الذكوري (تاتشياكو) في مسرحية ”شاكيو“ (Shakkyō) في مسرح كابوكيزا بطوكيو كجزء من الاستعدادات لأدائه في باريس في أبريل/نيسان 2026 (© ماتسودا تاداؤ).

المكياج كنافذة على الشخصية

بالنسبة للجولة الأوروبية، قام تاكانوسوكي بوضع المكياج وارتداء الملابس —وهي الخطوة التي يتم القيام بها عادةً خلف الكواليس— أمام الجمهور. ثم دخل إلى المسرح مصحوبًا بالضربات الخشبية الحادة والدرامية لآلة ” tsuke “، واتخذ وضعية ” mie“ القوية قبل الجلوس أمام طاولة الزينة لوضع المكياج الأبيض، وارتداء الشعر المستعار، وارتداء الطبقات المتعددة لزي ”عذراء الوستارية“ المزخرف. لقد كان عرضًا ابتكاريًا كشف، خطوة بخطوة، عن كيفية تحوله إلى أوناغاتا.

يقوم ممثلو الكابوكي بوضع مكياجهم بأنفسهم —وهو جزء أساسي من الاندماج في أدوارهم. وتبدأ العملية بزيت ” bintsuke“ للمساعدة على تثبيت المكياج، يليه كريم الأساس الزيتي ”dōran“ لإخفاء الحواجب والشفاه. وفوق هذا، يوضع مسحوق أبيض، وتُرسم حواجب جديدة بدقة متناهية ناتجة عن الممارسة.



يتولى ممثلو الكابوكي مسؤوليات وضع المكياج بأنفسهم (© ماتسودا تاداؤ)

مكياج الكابوكي هو رمز بصري. فبالنسبة لأدوار ”تاتشياكو“ (الذكورية)، يُستخدم اللون الأبيض للشباب، والشخصيات الفاضلة، والنبلاء؛ والدرجات المائلة إلى الحمرة للأدوار الجريئة أو البطولية؛ ولون البشرة الطبيعي لعامة الناس. يُعد ”كومادوري (Kumadori) “، الذي يبالغ في خطوط الوجه للإيحاء بالعروق البارزة والعضلات المشدودة، أحد أبرز السمات البصرية لمسرح الكابوكي. كما يُستخدم اللون الأحمر بشكل شائع للإشارة إلى الاستقامة، والشجاعة، والحيوية الشبابي، ولكن هناك أيضًا تنويعات باللونين الأزرق والبني، حيث يرمز كل لون وترتيب منهما إلى جانب مختلف من جوانب الشخصية.

يستخدم مكياج الأوناغاتا طبقات من اللون الوردي الناعم حول العينين والوجنتين فوق المسحوق الأبيض، مع رسم الشفاه بشكل أصغر وأكثر استدارة من الشكل الطبيعي للممثل. ويكتمل المظهر على المسرح بالزي والشعر المستعار. كما تتميز أثواب الكيمونو الخاصة بالأوناغاتا بطولها وذيولها المنسدلة لإضفاء مزيد من الأناقة، وتُسحب الياقة إلى الخلف قليلاً لإبراز خط الكتف النحيل.



بعد الانتهاء من وضع المكياج، وتركيب الشعر المستعار، وارتداء الملابس، يحين وقت الأداء. (© ماتسودا تاداؤ)

إحدى أبرز لقطات عرض ”فوجيموسومي“ هي التغيير السريع للملابس على المسرح، وهو ما يسمى ”هيكينوكي “ حيث تُخاط طبقات متعددة معًا بشكل مؤقت؛ وعندما يسحب مساعد المسرح الخيط لإزالة الطبقة العلوية ذات اللون الأسود، يظهر زي جديد بألوان أكثر سطوعًا في لمح البصر.

يُصنع الشعر المستعار في مسرح الكابوكي بشكل فردي ليناسب كل ممثل، ويُجمع بجهد مضنٍ على مدار عدة ساعات على يد صانع شعر مستعار ماهر، يقوم بتزيينه بزخارف رقيقة. وتتمتع باروكة ”فوجيموسومي“، المزينة بدبابيس شعر من زهور الوستارية، بسحر عذب ورقيق، ورغم أنها تزن حوالي 2 كيلوغرام إلا أن تاكانوسوكي يرقص وكأنها بلا وزن.



تُستبدل المرآة بإطار فارغ ليُعرض للجمهور التحضيرات المضنية التي تدخل في كل عرض . (© Shōchiku)

إضفاء الجمال الأنثوي على البنية الذكورية

”آمل أن يشعر الجمهور بما يتمتع به فن الأوناغاتا من روعة في الأداء وجمال فريد ورقي“ هذا ما قاله تاكانوسوكي عن جولته الأوروبية. ”بما أننا ممثلون ذكور نؤدي أدوار نساء، يجب أن نكون واعين باستمرار لكيفية ظهور الجسد. فجسد الرجل، بطبيعته، يميل إلى الثقل أو الصلابة. والتحدي يكمن في جعله مرنًا وأنثويًا. لقد ركّز التدريب التقليدي للأوناغاتا على وضعية الجسد: سحب لوحي الكتف إلى الأسفل، والمشي بقدمين مائلتين للداخل مع الإمساك بورقة بين الركبتين لكيلا تسقط. وأكثر من أدوار (تاتشياكو)، يجب على الأوناغاتا تنمية وعي حاد بالكيفية التي تبدو بها كل إيماءة على المسرح.“

هناك صفة أساسية أخرى للأوناغاتا وهي الإحساس. ففي المشاهد الدرامية، يؤدون بوعي متواصل تجاه ممثل (تاتشياكو)، ويعدلون حركاتهم استجابةً له. هذا التراكم من الإيماءات الصغيرة، التي تكاد تكون غير مرئية، يخلق انطباعًا بالجمال الأنثوي.



تُعد تغييرات الملابس الدرامية جزءًا رئيسيًا من عرض فوجيموسومي. (© Shōchiku)

وفي باريس، أتبع تاكانوسوكي أداءه لعرض ”فوجيموسومي“ بعرض ” شاكّيو“، متقمصًا دور أسد أسطوري قوي. وبمكياج ”كومادوري“ زاهي وهزات واسعة لعرف الأسد الأبيض المنسدل، انتقل بسلاسة من نعومة الأوناغاتا إلى الحركية الديناميكية لـ ”تاتشياكو“.

عبر منصة إنستغرام، أشار لاحقًا إلى حماس الجماهير في كل مدينة. وتطلعًا للمستقبل، يأمل في نقل مسرح الكابوكي إلى أبرز المسارح العالمية —ومن بينها مسرح ” شاتليه “في باريس، حيث رقص والده توميجورو ذات يوم في عرض ”نينين وانكيو“ إلى جانب ناكامورا جاكويمون الرابع.



أبهر تاكانوسوكي الجمهور في باريس بأدائه في العرض المسرحي ”شاكّيو“ (© Shōchiku)

(نُشر النص الأصلي باللغة اليابانية في 28 مايو/آذار 2026، الترجمة من الإنكليزية. إعداد التقارير وتحرير الفيديو بواسطة هاشينو يوكينوري وإيتاكورا كيمي من Nippon.com. صورة العنوان: ناكامورا تاكانوسوكي يتحول إلى عذراء الوستارية من خلال فن مكياج الكابوكي ، © ماتسودا تاداؤ)