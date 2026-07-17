اليابان | نصف قرن من الإبداع والتمرد.. كيف غيّرت ري كاواكوبو مفهوم الأناقة عبر «كوم دي غارسون»؟

منذ نصف قرن، تواصل ري كاواكوبو إعادة تعريف عالم الأزياء من خلال علامتها التجارية الثورية كوم دي غارسون، التي تحدّت المفاهيم الجمالية الغربية السائدة وكسرت القوالب التقليدية. واليوم، ورغم بلوغها العقد الثامن من عمرها، لا تزال كاواكوبو متمسكة بروحها المتمردة، تواصل مخالفة الأعراف، وتحدي التوقعات، وابتكار رؤى جديدة تمزج بين الإبداع الفني والابتكار التجاري.

رؤية جريئة في عالم الموضة

لعقود طويلة، ضمنت روح كاواكوبو ري المتمردة وإبداعها غير المقيد مكانها في مقدمة عالم الموضة العالمي. لقد قلب مجموعاتها مفاهيم الجمال الغربية رأسًا على عقب، وطمست الحدود بين الموضة والفن، وقدمت رسالة اجتماعية قوية. علامتها التجارية الشهيرة «كوم دي غارسون» (تعني حرفيًا «مثل الأولاد») تحدت باستمرار الافتراضات الأساسية في المجتمع حول الملابس، بما في ذلك التمييز بين الجنسين.

وصفت أعمالها بأنها مربكة، ومثيرة للتفكير، ومؤثرة في الروح. كاواكوبو نفسها — على عكس معظم مصممي الموضة — معروفة بتجنب الظهور العام وكرهها للمقابلات. ومع ذلك، حظيت بفرص عديدة للتحدث معها بالتفصيل على مر السنين. الكلمات التي تكررت في هذه المقابلات كانت «جديد»، «قوي»، و«مستقبلي». وبالفعل، مع كل مجموعة جديدة، قدمت مفاجآت وأفكارًا جديدة. فيما يلي نظرة عامة على إنجازات كاواكوبو الغزيرة كمصممة ورائدة أعمال.



يسارًا: مجموعة كاواكوبو ري لربيع-صيف 2014 لكوم دي غارسون تحدت مفهوم الملابس نفسه. يمينًا: مجموعتها لربيع-صيف 2024 انفجرت بالألوان، كأنها تنظر إلى مستقبل أكثر إشراقًا. (صورة بإذن من كوم دي غارسون)

كاواكوبو و«صدمة السواد النقي»

ولدت كاواكوبو ري في طوكيو عام 1942. بعد تخرجها من جامعة كيو، انضمت إلى قسم الإعلان في شركة كبيرة للمنسوجات. تركت الشركة بعد بضع سنوات لتصبح مصممة أزياء مستقلة. في عام 1969، بدأت في صنع وبيع ملابس نسائية تحت علامة كوم دي غارسون. كما شرحت، قررت تطوير خطها الخاص لأن لا شيء في السوق يتوافق مع أفكارها عن الأناقة.

أسست كاواكوبو كوم دي غارسون كشركة مساهمة عامة عام 1973، وافتتحت أول متجر لها عام 1975. ظهرت لأول مرة في أسبوع الموضة في باريس عام 1981، وعرضت مجموعاتها هناك كل موسم منذ ذلك الحين. مجموعتها الأولى، التي تضمنت أطرافًا مهترئة وكنزات سوداء كبيرة الحجم مليئة بالثقوب، سخر منها الكثيرون في الإعلام الغربي بوصفات مثل «جبنة سويسرية» و«مظهر امرأة بائسة».

كانت تصاميمها نقيضًا للأناقة الغربية ورفضًا للاتجاهات السائدة في أزياء السيدات، التي كانت تتميز بفساتين فاخرة تبرز الجسم وبدلات «القوة» المصممة بدقة لتعكس صورة المرأة الناجحة مهنيًا. في سياق هذه الجمالية السائدة، قدمت كاواكوبو ري — مع ياماموتو يوجي الذي ظهر في الوقت نفسه — بيانًا جريئًا مضادًا بـ«صدمة السواد النقي». في اليابان، أطلق هذا الرؤية الجديدة حماسًا للموضة، وملأت الشوارع بشباب يرتدون الأسود من الرأس إلى القدمين. أطلق عليهم الإعلام لقب «قبيلة الغربان» (كاراسو-زوكو).



عادت كاواكوبو إلى تركيزها المميز في مجموعتها لخريف-شتاء 2026-2027 تحت عنوان «في النهاية أسود». (© أوهارا هيروكازو)

تحرير الجسد والملابس من القيود

لم تتوقف كاواكوبو عند ذلك. مرة بعد مرة، قدمت تصاميم تحدي المألوف وتخالف التوقعات.

استكشفت مجموعة كوم دي غارسون لربيع-صيف 1992 موضوع «غير مكتمل» بخياطات مكشوفة بشكل جريء وأطراف مهترئة متدلية. في مجموعتها لربيع-صيف 1995، تحدت كاواكوبو الصور النمطية الجنسية (قبل أن يصبح مصطلح «غير جنسي» شعارًا في الموضة اليابانية) بملابس نسائية مصممة على طراز بدلات الرجال والزي المدرسي.

عرضت مجموعة عام 1997 بعنوان «الجسد يلتقي بالفستان، والفستان يلتقي بالجسد» ملابس نسائية بطبعات الجينغهام الملونة التي ألغت حلاوتها عمدًا بوسائد سميكة في أماكن غير متوقعة. هذه «الكتل والنتوءات» قلب مفاهيم طويلة الأمد حول دور الملابس في تسليط الضوء على «الصورة المثالية» لجسد المرأة.



قطعة من مجموعة كاواكوبو عام 1997 «الجسد يلتقي بالفستان، والفستان يلتقي بالجسد». (بإذن من كوم دي غارسون)

كان الرد الأولي على مجموعة 1997 صدمة. «عندما عرضت القطع أول مرة على موظفي الشركة غير المعنيين بالإنتاج، كان الجميع صامتين»، روت كاواكوبو لاحقًا. «شعرت بوحدة شديدة وأنا أتوسل إليهم قائلة: ’قولوا شيئًا، أي شيء‘». القصة تجسد تمرد كاواكوبو الوحيد لكنه الشجاع.

في الوقت نفسه، تأثر الراقص والمصمم الأمريكي ميرس كانينغهام بالمجموعة إلى درجة أنه دعا كاواكوبو للتعاون معه في عرض بعنوان «سيناريو» (1997)، وانتشرت شهرتها. بتحرير الجسد والملابس من القيود التي كانت تفرضها كل منهما على الآخر، غيرت كاواكوبو في النهاية تفكيرنا حول الموضة والجمال.

لعبت مجموعة خريف-شتاء 2001 «خارج المحظور» بالعلاقات التقليدية بين الداخل والخارج، والرجال والنساء، والملابس والجسد، مع إعادة صياغة الجنس والإيروتيكية بتصاميم مثل سترات رجالية مطبقة فوق حمالات صدر وكورسيهات. كانت من أوضح تعبيرات تمرد كاواكوبو وتحديها للمقدسات. وفي الآونة الأخيرة، قادت كوم دي غارسون الموضة نحو تنانير الرجال.

طوال مسيرتها، قلب كاواكوبو معايير الموضة الغربية بتلاعبها وإزالتها وإعادة ترتيب المكونات القياسية للملابس — بما في ذلك هيكلها وقماشها وأزرارها وحتى المفاهيم الأساسية. كما ساهمت في تعزيز التنوع على المنصة، مستخدمة ليس فقط عارضات طويلات نحيفات شابات، بل أيضًا نساء حوامل وكبيرات في السن.

ابتكارات في التجزئة

بينما كانت تطور خطها الخاص لملابس الرجال تحت علامة كوم دي غارسون، رعَت كاواكوبو مصممين موهوبين داخل الشركة وشجعتهم على المشاركة في أسبوع الموضة في باريس تحت علاماتهم الخاصة، بما في ذلك جونيا واتانابي ونوير كي نينوميا. يعمل ما يقارب 20 خط ملابس مميز تحت مظلة كوم دي غارسون، بما في ذلك بلاي كوم دي غارسون، خط ملابس كاجوال شهير عالميًا يمكن التعرف عليه من خلال شعار القلب المميز.

رغم إدارتها لإمبراطوريتها التجارية الواسعة، ظلت كاواكوبو قوتها الإبداعية الدافعة، مسؤولة عن تصميم متاجرها وحتى بريدها المباشر بالإضافة إلى خطوط ملابسها.

في عام 2004، افتتحت كوم دي غارسون دوفر ستريت ماركت في لندن. دوفر ستريت ماركت هو متجر مفهوم مبتكر يعرض أعمال مصممي الموضة ومبدعين آخرين تراه كوم دي غارسون جديرًا بالترويج، بما في ذلك الكثير ممن لم يحققوا شهرة بعد. افتتحت منذ ذلك الحين متاجر في عواصم العالم الأخرى، بما في ذلك باريس ونيويورك وجينزا في طوكيو، مقدمة مساحات محفزة تعمل كمراكز إقليمية للابتكار والإبداع.

تقول كاواكوبو: «أبحث عن نوع من الفوضى يؤدي إلى التآزر والصدف السعيدة ويبرز الخصائص الفريدة لكل عمل وكل علامة تجارية».

تشمل مشاريع أخرى خط عطور أصلي لكوم دي غارسون وسلسلة من حقائب التوت مع صور شعار آبل ريكوردز للبيتلز. كما كانت كاواكوبو رائدة في استخدام المتاجر المؤقتة المسماة «متاجر الغوريلا»، التي يديرها أشخاص خارج عالم الموضة.

محو الحدود بين الفن والموضة

لم يتغير مظهر كاواكوبو نفسها كثيرًا على مر السنين، بشعرها القصير المستقيم وقصتها الأمامية المنسقة ووجهها النحتي الخالي من المكياج. كلما رأيتها، أتأثر بجمالها المتقشف والمهيب — ومدى ارتدائها الجيد لجاكيتها الجلدية السوداء المميزة.

كانت مسيرتها واحدة من الابتكار الجريء والمستمر، واضحة في كل مجموعة جديدة، ولها تأثير كبير على المصممين في جميع أنحاء العالم. ألهمت أعمال المصمم البلجيكي مارتن مارجيلا الذي هز العالم في التسعينيات، وكانت موضع إعجاب كبار مصممي الموضة مثل الراحل ألكسندر ماكوين وجون غاليانو ومارك جاكوبس (مصمم خط لوي فيتون الجاهز للارتداء الناجح للغاية).

كان أحد المعالم الأخيرة في مسيرة كاواكوبو معرض كوم دي غارسون الذي أقامه معهد الأزياء في متحف المتروبوليتان للفن في نيويورك عام 2017. كاواكوبو هي المصممة الحية الثانية فقط — بعد إيف سان لوران عام 1983 — التي تُكرم بمعرض فردي في المت. كان القرار شهادة ليس فقط على إنجاز كاواكوبو مدى الحياة في عالم الموضة منذ الثمانينيات، بل أيضًا على إبداعها الفني الذي طمس الحدود بين الموضة والفن الجميل. ومن أبرز الأحداث الأخيرة تصميمها لأزياء إنتاج أوبرا فيينا الحكومية لعمل أولغا نيوفرث «أورلاندو» عام 2019.



مشهد من عرض إعلامي لمعرض كوم دي غارسون في متحف المتروبوليتان للفن في 1 مايو/ أيار 2017. (© جيجي برس)

رسالة قوية ضد الحرب

تُعرف كاواكوبو بتوظيفها للأزياء كوسيلة للتعبير عن مواقفها تجاه القضايا الاجتماعية؛ فقد كان إبداعها، منذ البداية، مدفوعاً بمشاعر السخط والغضب إزاء ما يكتنف المجتمع من مظالم وقيود لا طائل منها. وفي هذا الصدد، قالت: ”أحاول توجيه غضبي نحو ابتكار أشياء آمل أن تمنح الآخرين طاقةً وحيوية“.



عبرت مجموعة كاواكوبو لربيع-صيف 2015 عن ازدرائها للحرب. (© أوهارا هيروكازو)



أعادت كاواكوبو التأكيد على موقفها المعادي للحرب بعنوان جريء لمجموعتها لخريف-شتاء 2025-2026 «إلى الجحيم بالحرب». (© أوهارا هيروكازو)

في عام 2015، صممت كاواكوبو مجموعتها الرجالية لربيع-صيف (كوم دي غارسون هوم بلس) حول موضوع «جندي السلام» المعادي للحرب، مفككة الزي العسكري ومعكوسة بعناصر غير متناسقة مثل طبعات الفهد ودوافع البانك. كما أعادت المجموعة التأكيد على فلسفة العلامة الأساسية «ارتدِ حريتك». في تعليق، شرحت المصممة: «أعتقد أن الناس يصبحون أقوياء عندما يكون الجميع أحرارًا، لا بتسليحهم بالأسلحة». منذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022، أدرجت كاواكوبو مرة أخرى رسالة قوية معادية للحرب في مجموعاتها.

الآن، وهي في الثمانينيات من عمرها، تظل كاواكوبو ري مخلصة لشباب وعنفوان اسم علامتها التجارية، متميزة كواحدة من تلك المصممات النادرات اللاتي لا يتوقفن أبدًا عن تحدي أنفسهن والآخرين. إذا كان هدفها، كما قالت، «أن تكون دائمًا جديدة وقوية، وتحرك قلوب الناس، وتستمر في التقدم»، فقد حققت هدفها بالتأكيد.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي: مصممة الموضة ورائدة الأعمال كاواكوبو ري. بإذن من كوم دي غارسون / صورة توميناغا يوشيي)