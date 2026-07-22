اليابان | إيواشي... السردين الياباني الذي يجمع بين المذاق والقيمة الغذائية

رحلة عبر نكهات اليابان: استكشف كنوز المطبخ الياباني الأصيل!

المطبخ الياباني 22/07/2026

رغم أن السردين ”إيواشي“ اشتهر طويلًا بكونه سمكة بسيطة ورخيصة الثمن، فإنه يحتل مكانة راسخة في اليابان منذ آلاف السنين. فقد ظل يُصطاد ويُستهلك عبر الأجيال، ليصبح اليوم أحد المكونات الأساسية في المطبخ الياباني، كما يحتفظ بمكانة خاصة في الثقافة والتقاليد الغذائية اليابانية.

سمكة لعامة الناس

إيواشي، أو السردين الياباني، هو أحد الأسماك الزيتية المنتمية إلى فصيلة الأسماك المملحة (الرنجة). ويتميز بطبيعته المهاجرة، إذ يتحرك في أسراب كبيرة على طول السواحل، كما يُعرف بجسمه الانسيابي النحيل وقشوره الفضية اللامعة. وقد عُثر على عظامه في أكوام الأصداف العائدة إلى عصر جومون (نحو 10,000–300 قبل الميلاد)، مما يدل على أنه شكّل مصدرًا غذائيًا مهمًا لليابانيين منذ عصور ما قبل التاريخ. ولا يزال حتى اليوم من أكثر الأسماك شيوعًا وحضورًا على الموائد اليابانية.

يُقال إن اسم إيواشي في اليابانية مشتق من كلمة يوواشي弱し، التي تعني ”الضعيف“، في إشارة إلى أن هذه السمكة تنفق سريعًا بعد إخراجها من الماء، وفقًا لإحدى الروايات. أما الكانجي الياباني الخاص بها، إيواشي鰯، وهو من الحروف التي ابتُكرت في اليابان وليس من أصل صيني، فيتكون من دمج رمزين: ساكانا魚 بمعنى سمكة، ويووا 弱 بمعنى ضعيف.

ويتميز إيواشي بقيمة غذائية عالية، إذ يزخر بالأحماض الدهنية غير المشبعة مثل دي إتش إيه و إي بي إيه، اللذين يساعدان على تحسين تدفق الدم، إلى جانب غناه بالكالسيوم وفيتامين دي.

وتوجد في اليابان ثلاثة أنواع رئيسية من أسماك إيواشي، ويختلف كل نوع منها في خصائصه وموسم صيده وأبرز استخداماته في المطبخ الياباني.

ما-إيواشي (السردين الياباني)

يتميز ما-إيواشي بظهره الأزرق وبقعٍ سوداء تصطف على جانبي جسمه. ولأنه من الأسماك المهاجرة، يختلف موسم صيده باختلاف المناطق، مما يجعله متاحًا طوال العام. غير أن أفضل أوقاته تمتد عادةً من يونيو/حزيران إلى أكتوبر/تشرين الأول. وخلال موسم الأمطار ترتفع نسبة الدهون فيه، فيصبح أكثر غنى في المذاق، ولذلك يُعرف في هذه الفترة باسم نيوباي إيواشي، أو ”سردين موسم الأمطار“.



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أورومي-إيواشي (الرنجة المستديرة)

يتميز أورومى-إيواشي، كما يوحي اسمه الذي يعني ”العيون الرطبة“، بعينين كبيرتين لامعتين. ويمتد موسمه من الخريف حتى الشتاء. ولا يُطرح في الأسواق طازجًا في معظم الأحيان، بل يُعالج عادةً ليُباع مجففًا، سواء كاملًا أو على هيئة ميزاشي، وهي طريقة تقليدية تُثبَّت فيها عدة أسماك صغيرة معًا بواسطة سيخ من الخيزران يُمرَّر عبر محاجر العيون، ثم تُجفف في الهواء.



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كاتاكوتشي إيواشي (الأنشوجة اليابانية)

سُمِّي كاتاكوتشي-إيواشي، الذي يعني اسمه حرفيًا ”ذو الفم الواحد“، لأن فكه السفلي القصير يجعل فمه يبدو وكأنه مفتوح من جهة واحدة فقط. وعند سلقه في ماء مملح، غالبًا ما يكون ماء البحر، ثم تجفيفه، يتحول إلى نيبوشي، وهو أحد المكونات الأساسية لتحضير مرق داشي، إلى جانب كونبو وكاتسوؤبوشي. ومن أشهر أنواعه إبوكي إيريكو، الذي يُنتج في جزيرة إبوكيجيما التابعة لمحافظة كاغاوا في بحر سيتو الداخلي. ويمنح هذا النوع مرق داشي نكهة غنية وقوية، لذلك يُستخدم أيضًا في إعداد أنواع من حساء الرامن التي تحظى بشعبية واسعة.



(© PhotoAC)

خلال عصر إيدو (1603–1868)، حين كانت تقنيات التبريد والنقل المبرد لا تزال محدودة، كان السردين يُملَّح أو يُجفَّف أو يُسلق لإطالة مدة حفظه وتسهيل نقله إلى مختلف المناطق. وإلى جانب استخدامه غذاءً للإنسان، كان يُجفف ويُطحن أيضًا لإنتاج هوشيكا، وهو سماد عضوي يُستخدم في الحقول الزراعية. وبهذا، لم يقتصر دور إيواشي على إمداد الناس بالغذاء، بل أسهم أيضًا في زيادة الإنتاج الزراعي.

في غرب اليابان، جرت العادة خلال تقاليد سيتسوبون على تعليق رؤوس السردين المشوية المثبتة على أغصان شجرة هولي عند مداخل المنازل. ويُعتقد أن الأشواك الحادة لأوراق هولي والرائحة النفاذة للسردين تطرد الأرواح الشريرة وسوء الطالع، اللذين يُجسَّدان في هيئة أوني (مخلوقات شبيهه بالوحوش)، كما يُعتقد أن هذه العادة تجلب الصحة والعافية طوال العام.



(© بيكستا)

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي من © بيكستا)