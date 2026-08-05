اليابان | ”هابي“.. السترة التقليدية التي تضفي روحًا خاصة على المهرجانات اليابانية

لقطات من روح اليابان: الثقافة اليابانية في صورة
سياحة وسفرثقافة 05/08/2026
لا تكتمل أجواء العديد من المهرجانات اليابانية من دون سترات «هابي» (Happi) الملونة، التي لا تمنح المشاركين مظهرًا موحدًا فحسب، بل تعكس أيضًا هوية كل مهرجان وتاريخه، لتصبح رمزًا من أبرز رموز الاحتفالات التقليدية في اليابان.
روح التضامن في المهرجانات
تُعد سترات ”هابي“ من أبرز الأزياء التقليدية المرتبطة بالمهرجانات اليابانية، إذ يرتديها المنظمون والمشاركون على حد سواء. وتمتاز هذه السترات الفضفاضة بألوانها الزاهية وتصاميمها الجريئة، وغالبًا ما تتزين بحرف كانجي كبير، مثل ”祭“ (ماتسوري)، الذي يعني ”مهرجان“.
ويُسهم ارتداء المشاركين للزي نفسه في تعزيز روح الانتماء والتضامن، سواء أثناء حمل الضريح المتنقل أو المشاركة في الرقصات والاحتفالات التقليدية.
وترجع أصول سترات ”هابي“ إلى فترة إيدو (1603–1868)، حين كان يرتديها الخدم والحرفيون وغيرهم من العمال كزي عملي يميزهم.
(النص الأصلي باللغة الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي من © بيكستا)
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