شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة في فروع شركة المراعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والألبان والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من جدة، وحائل.

تفاصيل وظائف المراعي

وبيّنت شركة المراعي أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مدير أول المبيعات الإقليمي (جدة).

– مسؤول برامج التدريب (حائل).

– مدير ضمان الجودة (حائل).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 فبراير 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)