وظائف شاغرة في مجموعة سيركو

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت مجموعة شركة سيركو للخدمات الدولية “Serco Group”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع المجموعة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مجموعة Serco

وأبرزت مجموعة سيركو، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مدير التقدير والقياس.

– مهندس الاستدامة والبيئة.

– مفتش أول الصحة والسلامة والبيئة.

– مفتش الصحة والسلامة والبيئة.

– مقدر التكلفة.

– مدير الخدمات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة سيركو، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 فبراير 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)