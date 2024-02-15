وظائف شاغرة في أرامكو روان للحفر

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة أرامكو روان للحفر، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسة شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف أرامكو روان للحفر

وأبرزت شركة أرامكو روان للحفر، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مدير تطوير الأعمال: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، أو إدارة الأعمال).

– مهندس صيانة: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية، أو أي تخصص هندسي ذي الصلة.

– أخصائي الحكومة والمخاطر والامتثال: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الأمن السيبراني، أمن المعلومات، علوم الكمبيوتر)، أو ما يعادلها.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة أرامكو روان للحفر، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 فبراير 2024م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 إبريل 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)