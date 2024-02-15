وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة الزكاة

وأبرزت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– خبير تطبيقات تقنية المعلومات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات، علوم الكمبيوتر، إدارة الأعمال)، ويفضل شهادة الماجستير.

– مشرف رئيسي ضمان الجودة وتنفيذ الزكاة والضريبة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الدراسات القانونية)، ويفضل شهادة الماجستير.

– أخصائي ضمان الجودة الجمركية والإنفاذ: شهادة البكالوريوس في تخصص القانون، أو ما يعادلها.

التقديم على الوظائف

وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 فبراير 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)