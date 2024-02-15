وظائف شاغرة للجنسين في البنك الإسلامي

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الرياض - محمد الوسيري - أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك الرئيسي في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف البنك الإسلامي

وأبرزت إدارة البنك الإسلامي للتنمية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– أخصائي تعبئة الموارد: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الاقتصاد، المالية، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مساعد أول/ الخدمات الاستشارية: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، المالية، الاقتصاد، الهندسة، الرياضيات)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي قانوني رئيسي موارد بشرية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الموارد البشرية، القانون، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 مارس 2024م، منوهة بأنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)