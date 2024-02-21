وظائف شاغرة في الهيئة السعودية للمهندسين

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الهيئة السعودية للمهندسين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة المهندسين

وأبرزت الهيئة السعودية للمهندسين، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– أخصائي عقود: شهادة البكالوريوس في تخصص القانون، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مهندس صيانة وتشغيل: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية، أو ما يعادلها.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة السعودية للمهندسين، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 فبراير 2024م؛ والتقديم مستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 27 فبراير 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)