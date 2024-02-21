وظائف مدنية شاغرة لدى القوات الجوية

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت وزارة الدفاع ممثلة بالقوات الجوية الملكية السعودية، عن توفّر عدد (9) وظائف فنية وإدارية وهندسية شاغرة، والمشمولة بسلم الموظفين العام؛ وذلك للعمل في المدن التالية: (الطائف، والظهران، وتبوك، والرياض، وحفر الباطن).

تفاصيل وظائف القوات الجوية

وأبرزت وزارة الدفاع، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– فني مساحة متقدم (الطائف).

– فني دعم تقنية معلومات ممارس (الظهران).

– فني هندسة كهربائية ممارس ثانٍ (تبوك).

– مطور برامج (تبوك).

– مهندس اتصالات مساعد​ (الرياض).

– مهندس إلكترونيات مساعد (الطائف).

– مهندس مدني ​مساعد (الرياض).

– مهندس معماري مساعد (الظهران).

– مترجم مساعد (حفر الباطن).

التقديم على الوظائف

وأوضحت وزارة الدفاع، أن على الراغبين بالتقديم ممن تنطبق عليهم شروط التقديم من خلال بوابة التوظيف الموحدة جدارات (هنا)، وذلك بدءًا من يوم الأحد الموافق 29 شعبان 1445هـ؛ ويستمر التقديم حتى يوم الخميس الموافق 4 رمضان 1445هـ.

ولمعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)