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وظائف شاغرة لدى فروع شركة BAE SYSTEMS

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من تبوك، والظهران، والرياض، والجبيل.

تفاصيل وظائف BAE SYSTEMS

وأبرزت شركة BAE SYSTEMS، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– رئيس فريق الجرد والتنبؤ والتخطيط (تبوك).

– رئيس سلسلة التوريد (الظهران).

– منسق أول مشروع (الرياض).

– مفتش ضمان الجودة (الجبيل).

– مشرف أنظمة الخروج (الظهران).

– مصمم جرافيك (الرياض).

– أخصائي تدريب (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة BAE SYSTEMS، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 إبريل 2024م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 9 مايو 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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