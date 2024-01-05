الامارات | طفلة في السابعة من عمرها تعاني من الخرف المبكر ووالدتها تنشر التوعية للآباء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شاركت امرأة أمريكية من ولاية نورث كارولينا، حالة ابنتها النادرة التي تسببت بإصابتها بالخرف المبكر، وتحد من متوسط عمرها المتوقع بحوالي 20 عاماً.

أنجبت آشلي هايوود (36 عاماً) طفلتها الأولى سادي راي، ولكن فرحتها بولادة طفلة سليمة لم تدم طويلاً، إذ خضعت الطفلة لإجراءات طبية وعمليات جراحية متعددة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من حياتها، بما في ذلك جراحة في دماغها.

وعلى الرغم من الإجراءات الطبية، كان لدى الأم آشلي، شعور داخلي بوجود مشكلة أخرى، وبالفعل أظهرت الاختبارات أن الطفلة مصابة بمتلازمة “سانفيليبو”، وهي متلازمة يسببها خلل جيني نادر يؤثر على النمو الجسدي والعقلي، ويسبب الخرف في مرحلة الطفولة.

وكانت الأم، قررت إجراء اختبار متلازمة "سانفيليبو" لأن أحد أقاربها البعيدين كان يعاني أيضاً من نفس الحالة.

وقالت آشلي متحدثة عن حالة طفلتها: "من المحتمل أن تموت ابنتي الصغيرة قبل أن تصل إلى سن البلوغ، لقد أفقدها هذا المرض القدرة على المشي والتحدث وتناول الطعام بنفسها، وباتت تنسى كل ما تفعله نتيجة لخرف الطفولة".

وتمكنت الطفلة من نطق الحروف الأبجدية، والعد إلى عشرة، وتهجئة اسمها في سن الثانية، وفي العام الماضي كانت لا تزال قادرة على التحدث بجمل كاملة.

أما الآن فقد ساءت حالتها، إذ فقدت القدرة على النطق بشكل طبيعي، ونسيت كيف تأكل، وتضطر والدتها لتذكيرها بكيفية البلع.

وبحسب ما أورد موقع "ميترو" الإلكتروني، تكرس آشلي وشقيقتها جيسيكا، الآن وقتهما لرعاية الطفلة، بينما تقومان بحملات من أجل الحصول على علاجات أكثر فعالية، وتشاركان قصة الطفلة على وسائل التواصل الاجتماعي لرفع مستوى الوعي لدى الآباء الآخرين حول علامات المرض التي يجب الانتباه إليها.

