احذر.. لن تصدق ما يفعله بصحتك النوم أمام التلفاز؟

محمد اسماعيل - القاهرة - حذرت دراسة حديثة من أن النوم مع تشغيل التلفاز يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري.

ووجدت الدراسة، التي نشرت في مجلة The Proceedings of the National Academy of Sciences، أن التعرض لـ "الإضاءة المحيطة"، مثل ضوء التلفاز، أثناء النوم ليلا يمكن أن يضر بوظيفة القلب والأوعية الدموية ويزيد من مقاومة الإنسولين في صباح اليوم التالي.

وهذا يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري ومتلازمة التمثيل الغذائي.

وقالت فيليس زي، رئيسة قسم طب النوم في قسم طب الأعصاب في كين وروث ديفي بجامعة نورث وسترن، والتي شاركت في تأليف الدراسة: "تظهر نتائج هذه الدراسة أن ليلة واحدة فقط من التعرض لإضاءة الغرفة المعتدلة أثناء النوم يمكن أن تضعف تنظيم الجلوكوز والقلب والأوعية الدموية، وهي عوامل خطر للإصابة بأمراض القلب والسكري ومتلازمة التمثيل الغذائي. ومن المهم أن يتجنب الناس أو يقللوا من كمية التعرض للضوء أثناء النوم".

وعلى الرغم من أن الدراسة شملت 500 مشارك فقط، إلا أن الأبحاث السابقة وجدت نتائج مماثلة.

وتوصلت إحدى الدراسات التي أجريت على أكثر من 40 ألف امرأة، ونشرت عام 2019، أن النوم أثناء مشاهدة التلفزيون يزيد من خطر زيادة الوزن والسمنة، المرتبطة بأمراض القلب والسكري.

نصائح لتجنب أضرار النوم أمام التلفاز

تجنب مشاهدة التلفزيون أو استخدام أي جهاز إلكتروني آخر قبل النوم بساعة على الأقل.

اجعل غرفة نومك مظلمة وباردة وهادئة.

اتبع روتينًا ثابتًا للنوم والاستيقاظ كل ليلة.