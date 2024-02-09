علامة في الأنف لا تتجاهلها.. مؤشر للإصابة بارتفاع ضغط الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

بعض الإشارات يرسلها للجسم للتعرف على الإصابة بأمراض معينة، ومنها علامات تظهر الأنف تدل على ارتفاع ضغط الدم، فإذا كنت تعاني من هذا العرض بشكل مستمر، عليك الانتباه لذلك.

وفي حال الإصابة بارتفاع ضغط الدم، تكون قوة دفع الدم باتجاه جدران الشرايين عالية للغاية باستمرار، ما يجعل القلب يعمل بجهد أكبر لضخ الدم، وفقا لما جاء في "مايو كلينك" المعني بالصحة.

أعراض الإصابة بضغط الدم المرتفع

لا تظهر أي أعراض على أغلب المصابين بارتفاع ضغط الدم، رغم أنه قد يصل لمستويات عالية الخطورة، وربما يكون ضغط دمك مرتفعا منذ سنوات دون أن تظهر عليك أي أعراض.

وقد يشعر قليل من مرضى ارتفاع ضغط الدم بما يلي:

الصداع الشديد.

ضيق النفس.

نزف الأنف.

طرق الوقاية من ارتفاع ضغط الدم

اتباع عادات نمط الحياة الصحية.

الامتناع عن التدخين.

ممارسة الرياضة.

تناول طعام صحي.

الابتعاد عن الأملاح.

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