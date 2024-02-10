علامات صامتة تكشف ارتفاع ضغط الدم- احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

ارتفاع ضغط الدم أحد أكثر الأمراض شيوعًا في العالم، حيث يُعاني منه ما يقرب من مليار شخص حول العالم، ويعرف باسم "القاتل الصامت" حيث أنه لا يُسبب أعراضا واضحة في كثير من الأحيان، فهو من أخطر الأمراض المزمنة، حيث يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية وأمراض الكلى.

ونستعرض لكم مجموعة من الأعراض الصامتة التي تشير إلى ارتفاع ضغط الدم، وفقا لما جاء بموقع "Mayo Clinic"

الصداع

قد يكون الصداع الشديد أو المتكرر علامة على ارتفاع ضغط الدم.

الدوخة

قد تشعر بالدوار أو الدوخة، خاصة عند الوقوف من وضعية الجلوس أو الاستلقاء.

ضيق التنفس

قد تشعر بضيق في التنفس، خاصة عند ممارسة الرياضة أو عند الاستلقاء.

نزيف الأنف

قد يحدث نزيف في الأنف بشكل متكرر أو بدون سبب واضح.

طفح جلدي

قد تظهر بقع حمراء أو بنية على جلدك، خاصة على الوجه أو الصدر.

إرهاق

قد تشعر بالتعب أو الإرهاق بشكل دائم.

تشوش الرؤية

قد تعاني من تشوش الرؤية أو تغيرات في الرؤية.

خفقان القلب

قد تشعر بأن قلبك ينبض بشكل سريع أو غير منتظم.

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