الامارات | الإفراط في استخدام الهاتف المحمول يرفع هذا الخطر.. أيتها النساء انتبهن!

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعد الرقبة فريسة سهلة للتجاعيد؛ لكونها نحيلة ورقيقة من ناحية، كما أنها تفتقر إلى الغدد الدهنية التي ترطبها، من ناحية أخرى.

وذكرت مجلة Stylebook المعنية بالصحة والجمال أن استخدام الهاتف الذكي لمدة طويلة يرفع خطر ظهور التجاعيد بالرقبة؛ لأن النظر إلى أسفل لرؤية شاشة الهاتف يتسبب على المدى الطويل في فقدان بشرة الرقبة للمرونة فيما يعرف بـ«الرقبة التقنية».

ولتجنب التجاعيد الناجمة عن «الرقبة التقنية»، ينبغي أن تكون شاشة الهاتف الذكي في مستوى النظر عند استخدامه، مع مراعاة تقليل مدة الاستخدام.

كما أن تعرض الرقبة للأشعة فوق البنفسجية بشكل متكرر يرفع خطر ظهور التجاعيد بها. ولمواجهة التجاعيد أوصت المجلة بالاهتمام بالعناية ببشرة الرقبة من خلال تطبيق الكريمات الغنية بمواد الترطيب مثل حمض الهيالورونيك، مع الحرص على حمايتها من الأشعة فوق البنفسجية الضارة من خلال تطبيق كريم واق من أشعة الشمس ذي عامل حماية (SPF) عال لا يقل عن 50.