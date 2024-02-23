هل يمكن أن يؤدي سوء الهضم إلى الإصابة بالسرطان؟.. لن تتوقع الإجابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي



هل تعيش حياة مزدحمة مليئة بمتطلبات العمل المفرطة، ولا يوجد وقت لممارسة الرياضة، مع العادات الغذائية السيئة التي تشمل التدخين وتناول الوجبات السريعة؟ قد يسبب هذا الأمر السرطان .

أحد أكثر الأورام الخبيثة شيوعًا في العالم اليوم هو سرطان الجهاز الهضمي، وهو مرض معقد يتأثر بالمتغيرات البيئية والوراثية وسوء الهضم، timesofindia.

عادة ما تتواجد بكتيريا الأمعاء المفيدة في جهازنا الهضمي، بالإضافة إلى المساعدة في عملية الهضم، وإنتاج العناصر الغذائية الحيوية، والوقاية من السرطان، فإن التفاعل التكافلي بين بكتيريا الأمعاء والناس يساعد أيضًا في الحفاظ على صحة النظام البيئي للأمعاء.

ولكن عندما يتغير تكوين بكتيريا الأمعاء نتيجة لاستخدام المضادات الحيوية على المدى الطويل، والمرض، والإجهاد، والشيخوخة، وعادات الأكل السيئة مثل استهلاك الأطعمة المصنعة أو الحارة بشكل مفرط والتي لا معنى لها، وكذلك الإدمان مثل التدخين، فإن هذا التوازن يمكن أن يتغير، ما قد يسبب ضررًا.

وتقول الدكتورة ريشما بورانيك، استشارية الأورام الطبية وأخصائية أورام الدم، في الهند: "سوء الهضم وصحة الأمعاء، المعروف باسم خلل البكتيريا المعوية، يمكن أن يؤدي إلى عدد من الأمراض، بما في ذلك السمنة والسكري والالتهابات، أمراض الأمعاء، والحساسية، وحتى أنواع مختلفة من السرطان".

وقد أظهرت الدراسات أن الفلورا المعوية لمرضى السرطان تختلف عن تلك الموجودة لدى الأشخاص الأصحاء، وأن عدم تنظيم "NC-RNA" ،حمض نووي، من خلال بكتيريا الأمعاء يرتبط بشكل خاص بسرطان الجهاز الهضمي."

أعراض سوء الهضم التي قد تسبب ظهور السرطان

في حين أن البحث عن التفاعل المعقد والديناميكي بين صحة الأمعاء والسرطان لا يزال في بداياته، فإن بعض الأعراض طويلة المدى تعد علامة مباشرة على الإصابة بالسرطان.

الانتفاخ، وآلام البطن، والإسهال، وعسر الهضم، والحموضة، وتغيير عادات الأمعاء، واضطرابات النوم، والطفح الجلدي والحساسية، والخمول غير المبرر، كلها علامات على ضعف صحة الأمعاء.

ما يجب القيام به للحفاظ على الهضم الخاص بك



يمكن دعم ميكروبيوم الأمعاء القوي من خلال اعتماد نمط حياة صحي يعطي الأولوية لممارسة الرياضة، والنوم الكافي، وإدارة الإجهاد، والامتناع عن الإدمان.

يمكن تعزيز صحة الأمعاء والهضم بشكل كبير عن طريق تغيير أنماط الأكل من خلال تضمين الأطعمة الطازجة وغير المصنعة ومجموعة من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والوجبات الغذائية النباتية.

نظرًا لأنها تحتوي على البروبيوتيك، فإن الأطعمة المخمرة بما في ذلك الزبادي والكيمتشي والمخلل الملفوف وشاي كومبوتشا معروفة بقدرتها على تحسين صحة الأمعاء.

كثيرا ما تستخدم البريبايوتكس والبروبيوتيك في الإجراءات الطبية الحديثة للوقاية من الأمراض وعلاجها، بما في ذلك السرطان.

إن الدفاع القوي ضد العديد من الأمراض، بما في ذلك السرطان، هو الأمعاء الصحية.

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