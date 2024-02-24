عشبه تساعد على تعافي العضلات سريعًا بعد الرياضة .. فما هي ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - ذكرت دراسة حديثة إن تناول عشبة الجينسنغ، لها تأثيرات مذهلة على العضلات، حيث تقلل الشعور بالألم والتعب وتجعل العضلات تتعافى سريعًا بعد الرياضة، و ذلك وفقًا لما ذكره موقع medicalxpress.



والجينسنغ هو أحد المكملات الغذائية الأكثر شعبية في العالم. إنه مصنوع من نباتات وأعشاب مختلفة، ويعتقد أنه يوفر العديد من الفوائد، حيث تشير دراسات عديدة إلى فوائده المضادة للالتهابات، إضافة إلى تأثيرات مضادة للسرطان.

وقد وجدت مجموعة من الباحثين في جامعة كاتالونيا المفتوحة أنه يمكن أن يكون مفيداً أيضاً في ممارسة الرياضة.

وراجع فريق البحث أكثر من 700 مقالة بحثية عن استخدامات الجينسنغ، ومنها دراسات استطلعت استخدام لاعبي كرة القدم للجينسنغ، والذين أفادوا أنه "يعمل تماماً مثل مشروب الطاقة".

وقالت النتائج: "عندما يؤخذ مع نظام غذائي متوازن، يمكن أن يوفر الجينسنغ تغذية إضافية للرياضيين أو أي شخص آخر يمارس التمارين البدنية بشكل منتظم".

وأضافت النتائج "أنه، ما لم يكن هناك موانع طبية في أي حالة معينة، فإن تناول الجينسنغ على أساس منتظم هو أمر جيد".

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