متسول يتلقى الأموال بطريقة احترافية.. لن تصدق ما فعله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

مر بعض الوقت منذ أن تحولت الهند إلى التكنولوجيا الرقمية، منذ ذلك الحين، قام معظم المتداولين بإعداد ماسحات ضوئية لرمز الاستجابة السريعة للمدفوعات الرقمية، ما يجعل العملية سهلة وموفرة للوقت.

والآن انتشر مقطع فيديو على نطاق واسع، حيث يقترب رجل ضعيف البصر من سيارة مع ماسح ضوئي لرمز الاستجابة السريعة متصل بقميصه.

وبحسب india، يدخل السائق والرجل المتسول في حديث غير رسمي بينما يستخدم السائق هاتفه، على ما يبدو، لتحويل الأموال إلى الرجل.

تمت مشاركة الفيديو على تطبيق إكس بواسطة Gauravv Somani @somanigaurav مع التعليق: "عثرت على مشهد رائع في #Guwahati الصاخبة - متسول يدمج المعاملات الرقمية بسلاسة في طلب المساعدة، باستخدام PhonePe! التكنولوجيا حقا لا تعرف حدودا. إنها شهادة على قوة التكنولوجيا في تجاوز الحواجز، حتى تلك المتعلقة بالوضع الاجتماعي والاقتصادي. لحظة مثيرة للتفكير تتحدث كثيرًا عن المشهد المتطور. دعونا نتأمل في هذا المقطع المثير للاهتمام بين الإنسانية والتقدم الرقمي".

عندما تم تقديم ماسحات رمز الاستجابة السريعة لإجراء المعاملات الرقمية، كان من المفترض أنها ستلبي احتياجات الأثرياء والطبقة المتوسطة.

ولكن في غضون فترة وجيزة، أصبحوا مرئيين في الأسواق باعتبارهم عددًا لا يحصى من بائعي الشاي على جانب الطريق، أو أولئك الذين يقومون بأعمالهم من عربات اليد، أو أولئك الذين ليس لديهم مكان دائم يستفيدون منه بشكل جيد.

