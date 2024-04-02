عدو خفي.. 5 عادات ترفع خطر تضخم البواسير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

يرتكب العديد من الأشخاص بعض العادات الغذائية الخاطئة، التي تؤدي إلى تفاقم بعض المشكلات الصحية، ومن أبرزها تضخم البواسير.

وهناك 5 عوامل تساهم في ارتفاع خطر تضخم البواسير ، وفقا لموقعي "webmd"، و"mayoclinic".

الأعراض

ألم شديد عند التبرز.

تورم والتهاب المنطقة المُصابة.

التهاب.

كتلة صلبة متغيرة اللون بالقرب من فتحة الشرج.

نزيف المستقيم.

الحكة أو التهيج في منطقة الشرج.

عوامل ترفع خطر تضخم البواسير

- الإمساك المتكرر

يعاني البعض من الإمساك بعد تناول الإفطار خلال شهر رمضان، ما يسبب صعوبة التبرز، ويُزيد خطر الإصابة بالبواسير.

- قلة شرب الماء

شرب الماء بكميات كافية ضروريا للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي ومنع الإمساك، أحد أهم العوامل المُسببة لتضخم البواسير.

- الجلوس لفترة طويلة

يفضل تجنب الجلوس لفترات طويلة، خاصة على المرحاض، حيث إن ذلك يسبب زيادة الضغط على الأوردة في منطقة المستقيم، ما يؤدي إلى تضخم البواسير.

- اتباع نظام غذائي منخفض في الألياف

الإفراط في تناول الأطعمة الدسمة والمقلية خلال شهر رمضان، مع إهمال تناول العناصر الغذائية الغنية بالألياف، يُزيد تفاقم مشكلة البواسير لدى الكثير من الأشخاص.

- الإسهال المزمن

يساهم الإسهال المزمن في تهيج الأوردة في منطقة المستقيم، ما يسبب تضخمها وتفاقم الأعراض.

طرق الوقاية

شرب كمية كافية من الماء على الإفطار والسحور.

اتباع نظام غذائي بالألياف الغذائية، مثل الفواكه والخضروات والحبوب.

تساعد كمادات الثلج على المنطقة المُصابة، في تخفيف الألم والتورم.

حمامات الماء الساخن، وهي عبارة عن غمر منطقة المستقيم والشرج في الماء الدافئ لفترات قصيرة.

تجنب الإجهاد أثناء التبرز.

ممارسة التمارين الرياضية، للوقاية من الإمساك وتخفيف الضغط عن الأوردة.

تجنب الجلوس لفترات طويلة على المرحاض.

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