الامارات | أكد أن انفصاله عن شيرين لن يطول .. حسام حبيب: "بحب ربنا جداً.. ولكن لهذا السبب لا أصلي"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضجة واسعة أثارتها تصريحات الملحن المصري حسام حبيب، عن طليقته المطربة شيرين عبدالوهاب، وعن حياته الشخصية واحتياجه إلى طبيب نفسي.

أكد حسام حبيب، أنّ الغناء هو حلم حياته وليس التلحين وأن جميع الألحان التي قدمها لزملائه كانت بدون أجر، قائلا: "المزيكا ليست حكرا على أحد، والألحان التي قدمتها كانت كلها بدون أجر وكانت صحوبية".

تصريح حسام حبيب جاء ضمن حزمة من التصريحات الجريئة، أطلقها أثناء حواره في برنامج "ع المسرح" تقديم الإعلامية منى عبدالوهاب الذي يبث عبر قناة "الحياة" وكان من بينها:

ـ أحب ربنا جدا، وأخاف منه ودائما يشغلني هذا الأمر، ولهذا السبب لا أصلي إذ أخاف الاتصال المباشر بالله، وهذا خطأ كبير، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.

ـ أتمنى الغناء لعبدالحليم حافظ وشيرين، ولو في قمة حزني سأغني "مش هفضل كده ع طول، ومن زعلي زهقت من نفسي".

ـ ذهبت لأطباء نفسيين، ولكن بنية عدم العلاج، ورغبة مني في الشعور بدور الضحية، وتربيتي مع أمي علمتني كيف احترم المرأة.

ـ انفصال أبي وأمي أصعب فترة من حياتي، وهذه الفترة تركت تأثيرا سيئا في نفسي، وجعلتني أشعر بالرعب من الانفصال عن أي شيء أحبه.

ـ أمي كانت مرفهة في بيت أهلها، وعندما انفصلت وتحملت المسؤولية تحولت إلى وحش، لعبت دور الأب والأم، وكانت شديدة الحنان ومنظمة إلى حد كبير.

ـ المسرح كسر بداخلي الخجل، وأول مرة طلعت على المسرح شعرت بالدوخة وأصحابي دفعوني كي أقف مكاني، أنا كنت بتكسف أعمل "أوردر" على التليفون، وكان عندي خجل مرضي، وشفيت منه بسبب الوقوف على المسرح.

ـ تطرق حسام حبيب في حواره إلى علاقته بالمغنية شيرين عبدالوهاب، وانفصاله عنها قائلا: "هذا الوضع لن يستمر طويلا، ولن أنتظر أن يمر قطار العمر".

- كان نفسي يبقى عندي 500 أغنية بصوتي، ولما كبرت حسيت العمر جري بيا ومحققتش متعتي.