الامارات | زيارة مليئة بالذكريات والمحبة.. موظفو «دبي للإعلام» في ضيافة كبار المواطنين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلاقاً من مسؤولياتها المجتمعية وتعزيز التواصل مع كبار المواطنين، نظمت «دبي للإعلام» زيارة لعدد من موظفيها إلى مركز سعادة كبار المواطنين التابع لـ«دبي الصحية»، بهدف التفاعل وتعميق الروابط الإنسانية وترسيخ علاقات الحوار مع نزلائه من كبار المواطنين من خلال تبادل الأحاديث الودية والاستماع إلى ذكرياتهم الجميلة، إلى جانب تناول وجبة الإفطار معهم ضمن أجواء أسرية مليئة بالمحبة والأمل، ما ترك أثراً إيجابياً في نفوسهم.

وجاء تنظيم الزيارة في إطار مبادرة «معاً للخير» التي أطلقتها «دبي للإعلام» بهدف تحفيز موظفيها على ممارسة التطوع في مختلف المجالات الإنسانية والمجتمعية، ما يعكس التزام المؤسسة برفع مستوى جودة الحياة الاجتماعية لكبار المواطنين، وسعيها المستمر لتحقيق رؤى دبي بأن تكون من أفضل مدن العالم للعيش والعمل والترفيه.

وأكدت المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية، شيخة أحمد، اهتمام «دبي للإعلام» بتعزيز التواصل الإيجابي بين موظفيها وكبار المواطنين من خلال حرصها على المشاركة في الزيارات والفعاليات الاجتماعية والترفيهية لكبار المواطنين، تقديراً لمكانتهم وخبراتهم وما قدموه من بذل وعطاء في خدمة الدولة. وقالت: «يشكل مركز سعادة كبار المواطنين قيمة حضارية تضاف إلى سلسلة إنجازات دبي والإمارات التي تسخّر كل إمكاناتها لتعزيز استقرار وطمأنينة كبار المواطنين وضمان رفاهيتهم، ما جعل من المركز منصة مرموقة للتواصل الإيجابي معهم، ما يسهم في ترسيخ التلاحم المجتمعي ومنظومة القيم الأصيلة التي يتميز بها المجتمع الإماراتي».

وأشارت شيخة أحمد إلى أن تقدير «دبي للإعلام» لهذه الفئة ينبع من اهتمامها برفع مستوى جودة حياتهم، وهو ما يتماشى مع دعمها لأهداف «أجندة دبي الاجتماعية 33» الرامية إلى ترسيخ أسس التنمية الاجتماعية المستدامة، وتوفير الخدمات التي تتصل بحياة الأفراد المباشرة، بما يلبي تطلعات مجتمع دبي ويحقق طموحاته. وتابعت: «يشكل كبار المواطنين مصدر العطاء بما يمتلكونه من تجارب وخبرات ومساهمات عديدة في خدمة الدولة، والاهتمام بهم يسهم في ضمان تحقيق الاستقرار لهم والمجتمع وتحقيق السعادة والحياة الكريمة لهم».

من جانبها، رحبت استشاري طب الأمراض الباطنية وطب المسنين مدير مركز سعادة كبار المواطنين، الدكتورة سلوى السويدي، بزيارة «دبي للإعلام»، مؤكدة تأثيرها الإيجابي على كبار المواطنين، وتعزيز إحساسهم بتقدير أفراد المجتمع لكل ما قدموه لدولة الإمارات. وأشارت إلى أن الزيارة تدعم توجه المركز إلى دمج كبار المواطنين في المجتمع.

أصالة مجتمع

أشادت المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية، شيخة أحمد، بزيارة موظفي «دبي للإعلام» لمركز سعادة كبار المواطنين، وتفاعلهم مع هذه الفئة خلال أيام شهر رمضان الفضيل، وقيامهم بالشراكة مع «لايك هوم» بتوزيع مجموعة من الهدايا عليهم، ما يعكس أصالة أبناء المجتمع المحلي.