مشروبات يومية تصيبك بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم.. احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

في الوقت الذي يمكن أن تؤدي فيه الوراثة دورا في احتمالية إصابة الشخص بارتفاع ضغط الدم، فإن عوامل نمط الحياة مثل زيادة الوزن وممارسة الرياضة والتدخين والإجهاد والنظام الغذائي الغير صحي يمكن أن تسهم أيضا في صحة الأوعية الدموية.

وتوجد مكونات غذائية قد تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، بما في ذلك المشروبات، وقد لا تدرك أن مشروبات الطاقة التي تحتوي على الكافيين هي أسوأ مشروب لارتفاع ضغط الدم ، وفق ما ذكر موقع "eatthis".

ما هو ارتفاع ضغط الدم ولماذا هو خطير؟

ضغط الدم مقياس صحي شائع يستخدم لتقييم صحة القلب والأوعية الدموية لدى البالغين، فقد يكون ارتفاع ضغط الدم علامة على تراكم الترسبات في الأوعية الدموية التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية وسكتة دماغية، وقد يسبب ارتفاع ضغط الدم الوفاة وأمراض القلب الإقفارية والسكتة الدماغية.

تأثير مشروبات الكافيين على ضغط الدم

يمكن أن تتسبب المشروبات التي تحتوي على الكافيين، مثل القهوة والصودا ومشروبات الطاقة، في إفراز الجسم للأدرينالين، ما يؤدي إلى زيادة ضغط الدم.

مشروبات الطاقة مضرة لضغط الدم

في حين أن محتوى الكافيين في القهوة يمكن أن يتراوح من 95 إلى 200 ملجم لكل كوب اعتمادا على الحبوب المستخدمة وطريقة التحضير، فإن مشروبات الطاقة، وهي مصدر شائع آخر للكافيين، تحتوي بشكل عام على مليجرامات أعلى من الكافيين، مما يجعلها مضرة لضغط الدم، كما أن مشروبات الطاقة التي تحتوي على الكافيين تعد خطيرة بالنسبة لضغط الدم.

اقرأ أيضًا:

شجاعة وسرعة بديهة.. طفلة تنقذ أسرتها من الموت بهذه

عانت من هذه الأعراض.. نوع سرطان ينهي حياة فتاة بطريقة صادمة

قبل الإصابة بـ 30 يوم.. علامات غير متوقعة للنوبة القلبية

عمره شهرين.. الشرطة تجد طفلا على "قضبان سكة حديد" - وهذا ما حدث له

4 أبراج فلكية الأسوأ حظا خلال الأيام القادمة