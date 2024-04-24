تمرين سحري يخفض وزنك 7 كيلو جرامات.. هل تعرفه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - المشي مفتاحك لفقدان الوزن وتحسين صحتك، ويُعد المشي من أكثر التمارين الرياضية بساطة وملاءمة للجميع، بغض النظر عن عمرك أو مستوى لياقتك البدنية.

ولكن، ما الذي يجعل المشي أداة قوية لفقدان الوزن؟

قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن ما يُسمى بتمرين "10-2-20" تحوّل إلى تريند عبر وسائل التواصل الاجتماعي باعتباره وسيلة قليلة المجهود وكثيرة الفعالية لخسارة نحو 7 كيلو في شهرين.

ويتضمّن التمرين المشي بسرعة 3 كلم في الساعة على جهاز المشي لمدة 20 دقيقة مع انحدار بنسبة 10%، أربع مرات في الأسبوع.

وقد تم اقتراح هذا النظام الرياضي الجديد كبديل للروتين الرياضي 12-3-30، الذي يدعو إلى المشي بسرعة 5 كلم في الساعة، بانحدار 12% على آلة المشي لمدّة 30 دقيقة، حيث يقول الخبراء بأنّ النسخة الجديدة وسيلة أكثر فعالية لإنقاص الوزن.

ونقلت الصحيفة عن تقرير لمدربة لياقة بدنية معتمدة عالمياً تدعى نيكول راوخ وينتر، إشارتها إلى أن ممارسة تمرين 10-2-20 أثناء رفع الأثقال وتناول الأطعمة المغذية يمكن أن يساعدك على خسارة 4.5 من الدهون خلال 6 أسابيع.

الإرهاق يُعيق الرياضة

في حين أن تمرين الـ30 دقيقة قد لا يبدو صعباً في البداية، إلا أنه لا يلاءم جميع الألأجسام حسب ديان ديفيس بروكس، أستاذ علم الحركة في جامعة نورث كارولينا.

ولذلك – حسب بروكس - قام الخبراء بإنشاء نسخة أقل تعباً وأكثر سهولة على الشخص العادي إنجازها، بدلاً من مجرد القيام بالتمرين بشكل خاطئ.

وتأكيداً لكلام بروكس، أشارت التيكتوكر جينفير نيكول إلى أنها بدلاً من التمرين المؤلم والمتعب، مارست رياضة بوقت أقل وانحدار أقل، ولكن فترة أطول على قاعدة 10-2-20، وحققت نتائج صحبة مذهلة.

وأشارت إلى أن بعض متابعيها متحمسون للنتائج التي حققتها، حيث فقدت 2 كلغ في أسبوعين بمجرد استخدام جهاز المشي.

بديل رائع لحياة صحية

تمارين المشي بديلاً شائعاً للتدريبات عالية الكثافة التي يعرضها العديد من المبدعين عبر الإنترنت، وفقاً لمؤسِّسة النظم الرياضية ومنصة صحية عبر الإنترنت جورجي سبورلينغ.

وأضافت أن المشي السريع يوفر تمريناً رائعاً للقلب، حيث يقوي الجزء السفلي من الجسم، ويبني القدرة على التحمل والعضلات.

يذكر أن هذا النوع من التمارين يساعد على رفع معدل ضربات القلب دون الإضرار بالمفاصل، ويمكن أن يكون مقدمة للانتقال إلى صالة الألعاب الرياضية، والتقليل أيضاً من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري والسكتة الدماغية.