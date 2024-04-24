طعام يقلل فرصة الإصابة بالسكر.. بشرط وحيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

القرنبيط قد يساعد في الوقاية من الإصابة ببعض الأورام، إذ يخفض فرص الإصابة بسرطان القولون، لاحتوائه على مضادات أكسدة، وفقًا لما قال معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية.

القرنبيط ومرض السكري

وقال القيعي لـ"الخليج 365"، إن القرنبيط مفيد كذلك لمرضى السكري، فقد يساعد على الحد من ارتفاع مستويات السكر في الدم، شرط تناوله مسلوقا أو مشويا.

فوائد أخرى للقرنبيط

تعزيز صحة القلب وتقليل فرص الإصابة بأمراضه

تناول القرنبيط يشعرك بالشبع ما يعني أنه مفيد في خطة إنقاص الوزن.

القرنبيط مفيد لصحة الجلد لاحتوائه على فيتامين سي والمفيد للجلد ويمنع شيخوختها.

القرنبيط يساعد على تقوية العظام، إذ يحتوي على فيتامين "ك".

القرنبيط يعمل على تحسين الدورة الدموية.

نصائح للحفاظ على الصحة ونسبة السكر في الدم

تناول هذا الطعام باعتدال كجزء من نظام غذائي صحي ومتوازن

يجب ممارسة الرياضة بانتظام

الحصول على قسط كافٍ من النوم

إدارة التوتر بشكل فعال

كما يُنصح باستشارة الطبيب أو أخصائي التغذية لتحديد أفضل نظام غذائي يناسب احتياجاتك الصحية

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