طريقة عمل سلطة الرنجة في المنزل.. «طبق أساسي على مائدة شم النسيم»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

سلطة الرنجة هي وصفة شهية وصحية تستخدم الرنجة كمكون رئيسي الغنية بالعناصر الغذائية، وتعتبر خيارًا رائعًا لتناول وجبة خفيفة أو جانب للوجبات الرئيسية، إذ تتميز بالمذاق اللذيذ والغني بالفوائد الصحية، ويمكن تقديمها في عزومة «شم النسيم».

وتحتوي الرنجة على العديد من الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الجسم مثل فيتامين C والبوتاسيوم والمغنيسيوم، كما إنها منخفضة السعرات الحرارية، ولكن لا ينصح بالإفراط منها بسبب الأملاح الشديدة الموجودة بها.

طريقة عمل سلطة الرنجة

ويرصد «هُن» لربات المنازل خلال السطور التالية، طريقة عمل سلطة الرنجة، بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي.

مكونات سلطة الرنجة

- نصف كيلو جرام من الرنجة مقطعة إلى قطع صغيرة.

- حبة بصل متوسطة الحجم مفرومة.

- فصوص ثوم مفرومة (حسب الذوق)

- 3 ملاعق كبيرة من الزيت النباتي أو زيت الزيتون

- عصير ليمونتين.

- ملح وفلفل أسود حسب الذوق.

- خضار للتزيين حسب الرغبة مثل الطماطم والخيار والفلفل الأخضر.

- أوراق النعناع المفرومة (اختياري)

طريقة عمل سلطة الرنجة

في وعاء كبير، اخلطي قطع الرنجة المقطعة مع البصل المفروم والثوم المفروم.

- أضيفي الزيت وعصير الليمون.

- قلّبي المكونات جيدا حتى تتغلغل النكهات.

- ضعي الملح والفلفل الأسود حسب الذوق، وقلبي المكونات مرة أخرى.

- غطّي الوعاء واتركي السلطة في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل لتتبل.

- قبل التقديم، زيّني سطح السلطة بالخضار المفرومة وأوراق النعناع إذا كنت تفضلين.

- قدمي سلطة الرنجة اللذيذة مع وجبتك.